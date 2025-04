Quando Fortaleza terá uma maratona?

Foto: Claudemilson Silva Beira Mar é vitrine da prática da corrida em Fortaleza

Fortaleza é a cidade do Brasil com o maior número de corredores de rua, conforme pesquisa Year in Sport 2024 do Strava. Considerada a Capital das corridas no Nordeste, a Cidade tem o maior número de provas oficiais no calendário na região. Serão realizadas pelo menos 52 corridas só em Fortaleza em 2025. Sendo 32 apenas na Beira Mar — principal vitrine do esporte. Mas o número deve aumentar ao longo do ano.

Outras Capitais do Nordeste como Natal, Salvador e João Pessoa já realizam maratonas. Considerando esse cenário, a pergunta que não quer calar é: porque Fortaleza ainda não tem uma maratona? Público não falta. Além disso, já existe sugestão de projeto pronta e até patrocinadores prospectados.

Contudo, há que se considerar que realizar um evento desse porte não é tarefa fácil. Uma prova de corrida vai muito além de kits, fotos e medalhas. Evento demanda muita organização prévia, staffs preparados, segurança e um bom balizamento para garantir segurança aos participantes.

Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos, que realiza a corrida 21k Terra da Luz, menciona que o principal desafio para a criação de uma maratona oficial em Fortaleza é a falta de apoio governamental em termos de segurança e logística.

Segundo ele, o diálogo com a gestão atual dá indícios de ser mais aberto. Em fevereiro, foi realizada reunião entre a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) de Fortaleza e os principais organizadores de provas sobre os eventos de corrida na Capital.

A questão do trânsito e da segurança são centrais não apenas no período da prova em si, mas também durante a organização e montagem do percurso. Atores do turismo também são essenciais para um evento de sucesso. Tudo isso requer, prioritariamente, interesse político e ações concretas da gestão municipal.

"Não é falta de projeto, não é falta de patrocinador, não é falta de público, é falta de a prefeitura abraçar", assegura.

Anderson Pinheiro, titular da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel), afirma que quer a realização de uma maratona como um marco da gestão, embora ainda em fase inicial de planejamento. Segundo ele, há interesse em fomentar o esporte em Fortaleza.

"Uma coisa que eu falei quando tomei posse da secretária foi que eu queria deixar esse marco de ter uma maratona em Fortaleza. Então, tô levando esse sentimento ao prefeito (Evandro Leitão). O prefeito, de imediato, está abraçando, mas nós estamos conversando", afirma.

Vontade, apenas, não faz maratona. Vamos ver se o interesse se reflete em medidas para viabilizar a realização de um evento desse porte. Assim, Fortaleza alcançará outro patamar no cenário da corrida de rua.

Veja também

/// Agenda

Corrida Sun Day Run será realizada em Fortaleza no próximo domingo, 13, com a parceria da Adidas na Beira Mar, com percursos de 5km e 10 km. Mais informações: https://sundayrun.com.br/#fortaleza.

/// Pague Menos

Não teve pra quem quis! O 12º Circuito Pague Menos está de volta e muitos que deixaram para depois não conseguiram garantir a inscrição. Em Fortaleza, a prova será no dia 25 de maio, no Aterro da Praia de Iracema.

/// Corrida Alece

Hoje, é realizada a Corrida Alece, voltada para servidores e parlamentares. Evento faz parte das celebrações pelos 190 anos de Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.