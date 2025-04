Quais as lesões mais comuns em corredores e como se prevenir

Foto: Adobe Stock Exercícios de força e mobilidade são essenciais para prevenir lesões

Já está mais do que comprovado que um estilo de vida ativo é requisito básico para se ter mais saúde e envelhecer bem. Mas a prática de um esporte — principalmente uma modalidade com impacto, como a corrida — exige cuidados. A coluna conversou com o dr. Abaeté Neto (@profabaete), médico do esporte e especialista em lesões esportivas, sobre as lesões mais comuns na prática da corrida e como evitá-las.

Segundo ele, a canelite é uma das queixas mais comuns e acontece geralmente quando a pessoa está iniciando na corrida ou aumentando o volume e a intensidade dos treinos. Em casos mais graves, a canelite pode evoluir para uma fratura por estresse, que é uma pequena "trinca" no osso.

Outra queixa são dores nos joelhos, que podem ser condromalácia patelar (desgaste da cartilagem da patela). A corrida, por ser um exercício de impacto, pode sobrecarregar o joelho e a patela.

A dor lombar também é comum. Sem uma postura adequada, há risco de sobrecarregar a região e gerar dores e desgaste dos discos intervertebrais.

A fascite plantar (dor embaixo do pé, no calcanhar), que ocorre geralmente quando a pessoa pisa no chão, também é muito observada em corredores que estão iniciando ou evoluindo no esporte.

Em alguns casos, pode não ser necessário parar completamente a corrida para tratar, mas apenas diminuir a intensidade. Ele explica que casos mais leves podem ser resolvidos com fortalecimento muscular, fisioterapia, medicação anti-inflamatória e gelo.

Dr. Abaeté frisa que é importante procurar um médico para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Em caso de dores persistentes — por mais de duas semanas —, é fundamental investigar a causa. Mas o que fazer para iniciar e progredir no esporte sem lesões?

O médico dá algumas dicas:

Treinador: é importante ter um treinador de corrida para orientar corretamente o treino e não desgastar demais o corpo.

Fortalecimento específico: fazer fortalecimento para a corrida, com exercícios educativos, de mobilidade e pliométricos. Diferentes da musculação tradicional.

Descanso: o descanso é tão importante quanto o próprio treino. É importante dormir bem e relaxar a musculatura, com 36 a 48 horas de descanso entre os treinos de corrida.

Alimentação: corredores precisam de uma nutrição adequada para repor nutrientes e regenerar a musculatura desgastada.

Tênis adequado: o tênis utilizado deve ser adequado ao nível de corrida do indivíduo, com mais amortecimento para iniciantes. Já corredores experientes podem usar modelos mais avançados. Utilizar tênis inadequados pode causar sobrecarga.

Ouvir o corpo: não negligenciar sinais de fadiga, indisposição ou dores, buscando descanso ou ajuda profissional, quando necessário.

Sessões de recuperação: sessões de liberação, como massagens, banheiras de gelo e botas de recuperação ajudam a evitar o acúmulo de desgaste.

Para pessoas que não estão focadas em alta performance e não têm muito dinheiro para investir, as prioridades na corrida devem ser descanso e boa alimentação aliados a:

Tênis: é importante que o tênis proteja as articulações, com um bom amortecimento. Existem boas opções com bom custo-benefício.

Musculação tradicional: mesmo que não seja o ideal, a musculação ajuda muito, principalmente se combinada com exercícios de mobilidade e alongamento. A musculação tradicional é muito melhor do que não fazer nada!

