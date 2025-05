Hoje metade dos praticantes, mulheres já foram impedidas de correr

Foto: Harry Trask/Boston Herald Kathy Switzer é reconhecida como a primeira mulher a se inscrever e terminar a Maratona de Boston, em 1967

Até para correr as mulheres tiveram de lutar para ter direito. Provar que podiam. Há algumas décadas, apenas homens podiam se inscrever em maratonas. “As mulheres não são fisiologicamente capazes de disputar maratonas”. Essa era a ideia difundida. Até que, extraoficialmente, corredoras fizeram o mesmo percurso de provas oficiais. Burlaram a organização até ser impossível ignorá-las.

Atualmente, as mulheres já são cerca de metade dos corredores. A pesquisa Perfil do Atleta Brasileiro, da Ticket Sports, revela que mulheres eram 43% em 2023. Chegaram a ser 53% em 2018, mas a parcela feminina caiu após a pandemia.

A Maratona de Boston — a "rainha das maratonas", uma das seis principais maratonas mundiais — foi fundada em 1897 mas só permitiu a participação de mulheres em 1972. Setenta e cinco anos depois! Mas, antes disso, jovens transgrediram e nos abriram caminhos.

Algumas garotas que começaram a mudar tudo

Não é claro quem foi a primeira mulher a finalizar um percurso de 42,195 quilômetros de uma maratona. Kathy Switzer é reconhecida como a primeira mulher a terminar a maratona de Boston em 1967. Mas, para isso, ela não identificou seu gênero, colocando apenas as iniciais na inscrição, e correu a maior parte do percurso com um capuz.

A corredora estava acompanhada de seu treinador e de seu namorado. Quando identificou uma mulher entre os participantes, Jock Semple, organizador da prova, foi para a área de competidores e tentou tirar Switzer à força da prova. Mas não teve êxito. Fotos e vídeos repercutiram e o momento entrou para a História.

Mas, um ano antes, em 1966, Bobby Gibb se infiltrou entre os participantes e, mesmo sem inscrição — após a tentativa ter sido rejeitada —, finalizou o percurso. Quantas outras podem ter feito o mesmo sem terem ficado sob os holofotes?

Percalços no caminho

Correr, em alguns aspectos, ainda é mais fácil para os homens. Não por nós mesmas, por razões fisiológicas, mas pelos que temos à nossa volta. Infelizmente, o mundo ainda é muito inseguro para a mulher. Isso é um grande percalço. Correr sozinha, em locais mais isolados, muito cedo da madrugada ou tarde da noite ainda pode assustar.

Na rotina de trabalhadoras, estudantes, principais cuidadoras, responsáveis pela gerência da casa, mães (muitas vezes, solo), esses fatores limitam e impedem que outras mulheres comecem ou continuem a correr. Mas seguimos, quilômetro a quilômetro. Porque é isso o que fazemos.

/// Maratona 42K Terra da Luz

Fortaleza agora tem duas maratonas no calendário de 2026. Dia 3 de maio será a Primeira Maratona 42K Terra da Luz — Fortaleza de Costa a Costa, organizada pela Nova Letra. Lançamento será no dia 1° de setembro deste ano. Percurso será pelas orlas nascente e poente, com largada e chegada no Farol do Mucuripe.

/// Track&Field em Juazeiro do Norte

Track&Field Experience Limiar ocorre no Cariri Shopping, em Juazeiro do Norte, no dia 17 de agosto, com percursos de 3km, 5km e 10km. As inscrições abrem na próxima terça-feira, 6.

/// Recorde feminino

A etíope Tigst Assefa, de 28 anos, quebrou o recorde mundial da maratona feminina, só para mulheres, na Mararona de Londres, realizada no último domingo, 27. Ela finalizou o percurso em 2h15min50s.