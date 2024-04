Tá na hora de parar de tratar reconhecimento facial como panaceia

A cena é comum. Banal. Um grupo de policiais se dirige a um suspeito no estádio e o detém. Um criminoso a menos nas arquibancadas, tudo graças aos avanços tecnológicos. Ou não?

O caso ocorreu em Aracaju, durante a final do Campeonato Sergipano. Um homem — negro — aguardava o retorno do intervalo do jogo quando foi abordado pelo policiamento. A tecnologia de reconhecimento facial o reconhecera como sujeito foragido da lei. Portanto, parecia hora do xadrez para o moço que se distraía no celular.

O final foi feliz. A miopia da máquina foi desfeita pela checagem humana, com auxílio de documentos digitais que, por sorte, o suspeito fortuito portava. Segundo o relato do ex-brevemente-quase-criminoso, a polícia local garantiu que mais cedo o olhar robótico da biometria reconhecera um criminoso real, prontamente detido por nossos homens da lei.

A tecnologia é tratada como a cura de todos os males. Panaceia, conforme apelidaram os gregos. E assim ignoramos ônus para aceitar bônus.



Da minha parte, confesso que a realidade de liberar o acesso ao meu celular a partir da biometria facial me parece uma brusca virada de esquina para a ficção orwelliana. Minha imagem nem mais pertence a mim, é propriedade da Apple.

As ocasionais prisões motivadas pelo tal reconhecimento facial fazem com que gestores de segurança pública tratem tal tecnologia como a famigerada panaceia. Ignorando o que causa a violência. Ignorando a renovação da promessa de encarceramento em massa. Ignorando a promoção de uma sociedade de vigilância eterna. Ignorando leis de proteção de dados e imagens. Ignorando o bom e velho viés, do qual a tecnologia é tão pouco imune quanto a humanidade.

Lá em cima, ressaltei, entre travessões, que o sujeito abordado em Aracaju é negro. Não era um desvio na minha (irrefreavelmente) sinuosa narrativa. É que tal qual a fotografia em sua origem, o reconhecimento facial surgiu com histórico de viés racial. O que talvez faça com que combine perfeitamente com a atividade policial, mas divago.

Em suma, o reconhecimento facial erra. E erra mais com pessoas negras.

E ainda que eu admita ver potenciais, a imagem de alguém preso injustamente — o ônus, único que seja —, não é suplantado pelos tantos presos com justiça — os bônus, ainda que potencialmente comuns.



A tecnologia avança a cada caractere que escrevo. Os estudos de 2020, 2021, que provavam existir um viés racial nas mais comuns tecnologias de reconhecimento facial, devem ter avançado. Mas a quem cabe julgar qual a boa e qual a má tecnologia?

Lá em casa, a abertura do portão do prédio é por biometria facial. Meu irmão, quando vai me visitar, não precisa interfonar: a máquina libera o acesso, com a legenda "André Bloc".