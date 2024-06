O mundo em prol do empreendedorismo feminino de impacto social

Pensar em mulheres com propósitos. Foi com esta missão que a organização de outlets inglesa The Bicester Collection lançou a segunda edição do Prêmio Unlock Her Future, que busca motivar, incentivar e apoiar empreendedoras que desejam transformar realidades ao seu redor. Este ano, o prêmio chegou a todos os países da América Latina, com o objetivo comum de criar novos legados.

Assim, nasceu a cooperação entre o Programa Unlock Her Future (Desencadear o Seu Futuro) e o Grupo Mulheres do Brasil (GMDB). O Pitch Day das oito finalistas ocorreu na sede do GMDB em São Paulo, com a participação da empresária e presidente do GMDB, Luiza Helena Trajano, como juíza brasileira.

Recentemente, a grande final foi realizada em Madrid, onde as participantes visitaram o Las Rozas Village e compreenderam melhor o objetivo do projeto de deixar um legado concreto. As finalistas apresentaram seus projetos, incluindo iniciativas de detecção precoce de câncer de mama, limpeza de rios, previsibilidade do tempo para produtores no altiplano da Bolívia e processamento de algas para a indústria têxtil.

Em Madrid, a equipe teve a oportunidade de explorar a cidade e celebrar com a equipe da Bicester na Galeria de Cristal. A presença de representantes de várias regiões da Europa e da embaixada brasileira em Madrid evidenciou o comprometimento e a colaboração internacional neste projeto. O ponto central dessa colaboração é a criação de vínculos e a solidificação da união de propósitos com a Bicester, que está presente na Europa, na China e, em breve, em Nova York.

Este tipo de parceria beneficia empreendedoras latino-americanas, apoiando-as em seus esforços para transformar suas realidades e criar legados duradouros. Fortalecer mulheres empreendedoras é um grande passo para promover a igualdade de gênero e impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Quando as mulheres recebem apoio e recursos para desenvolver seus negócios, elas melhoram suas próprias vidas, geram empregos e estimulam o crescimento econômico em suas comunidades. Empoderar mulheres empreendedoras contribui para uma sociedade mais justa e equilibrada, onde o talento e a inovação podem prosperar independentemente do gênero.