O mercado de plantas do Brasil para o mundo

Foto: DIVULGAÇÃO Anette de Castro, empresária

O agro também são plantas tropicais. Pouco reconhecido como ramo de negócios, o setor tem se transformado ao longo dos anos em um mercado que supera R$ 10 bilhões anuais. Cresce de forma acelerada, consolidando-se como parte essencial da decoração de casas, jardins e espaços corporativos pelo mundo todo, com forte concentração em autosserviços, home centers e, por incrível que pareça, em lojas especializadas de pets.

Apesar desse avanço, o fortalecimento dos produtores brasileiros ainda é um desafio, pois a comunidade permanece fragmentada. Já imaginou como as plantas chegam até você? Desde vasos com flores vibrantes até cactos e samambaias, há um longo processo que começa no campo.

O Brasil é um celeiro natural de espécies ornamentais, medicinais e frutíferas, produzindo em seis biomas, sendo a Caatinga única no mundo. É da Caatinga que o Brasil tem ganhado destaque no cenário internacional como exportador de plantas e flores ornamentais. Espécies nativas são valorizadas em mercados exigentes como Europa e Estados Unidos, não apenas pela beleza única, mas também pela produção sustentável.

Nesse cenário global, a Associação Internacional de Produtores de Horticultura (AIPH) conecta produtores em uma rede internacional. Desde 1948, promove práticas sustentáveis e apoia o crescimento do setor de horticultura, destacando a importância das plantas para a sociedade e o planeta.

Para os produtores brasileiros, o reconhecimento de associações como a AIPH é vital para aumentar sua visibilidade e influência global. Holambra, em São Paulo, exemplifica o impacto de cooperativas que conectam produtores aos consumidores, tanto no Brasil quanto no exterior.

Expandir esse modelo para outras regiões do país é um passo estratégico para alavancar o reconhecimento do Brasil como potência no mercado de plantas. Valorizar os produtores brasileiros é essencial, não apenas do ponto de vista econômico, mas também ambiental e cultural.

Consumir produtos nacionais fomenta práticas agrícolas sustentáveis, apoia famílias que dedicam gerações ao cultivo e promove a biodiversidade do país. Fortalecer a cadeia produtiva e explorar mercados internacionais são passos fundamentais para transformar o setor em referência global. Ao decorar seu lar com uma planta, lembre-se: ela carrega histórias de dedicação de produtores que fazem o Brasil florescer ao redor do mundo.