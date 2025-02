Mulheres do Brasil em 2025

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-01-2024: Mulheres que falam sobre política. Na foto, a pesquisadora e doutoranda da UFC, Cláudia Costa. Ela fala sobre política em suas redes sociais e podcast. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Grupo Mulheres do Brasil é uma organização suprapartidária que visa promover a liderança feminina na construção de um país mais justo e igualitário. Com mais de 129 mil integrantes, o grupo atua em diversas frentes para alcançar seus objetivos. Em 2025, vamos além! Neste ano, o Grupo Mulheres do Brasil pretende ampliar sua atuação em várias áreas críticas para o desenvolvimento social e econômico do país. Uma das principais iniciativas é o movimento “Pula pra 50”, que busca aumentar a representação feminina na política brasileira.

Atualmente, as mulheres representam 53% da população, mas ocupam apenas 18% das cadeiras no legislativo federal. O objetivo é alcançar 50% de representação feminina, promovendo a igualdade de gênero nas esferas de poder.

O Comitê de Combate à Violência contra a Mulher é uma das frentes de atuação do grupo, dedicado a erradicar todas as formas de violência de gênero. Entre os projetos desenvolvidos estão o “Fala Maria”, “Luzes” e “Lampião”, além da iniciativa “Delegacia da Mulher Nota 10 & Atendimento Eficaz às Vítimas”.

Essas ações visam oferecer suporte às vítimas, promover advocacy em projetos de lei e formar uma frente nacional de combate à violência contra a mulher. A saúde feminina é uma prioridade para o grupo, que apoia campanhas de vacinação contra o HPV, reconhecendo a importância da imunização na prevenção do câncer do colo do útero. A vacina é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

A conscientização sobre a vacinação é fundamental para reduzir a incidência dessa doença entre as mulheres brasileiras, e estará desempenhando um trabalho no Ceará nestes próximos dois anos, incentivando o aumento da vacinação e do rastreamento.

O Grupo Mulheres do Brasil acredita que sempre é tempo de buscar melhorias para as mulheres em todas as esferas da sociedade. Por meio de seus diversos comitês, o grupo promove ações nas áreas de educação, empreendedorismo, saúde, igualdade racial, inclusão de pessoas com deficiência, entre outras. São iniciativas que visam capacitar, empoderar e oferecer oportunidades para que as mulheres alcancem seu pleno potencial, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.