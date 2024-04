Onde fica Chapecó?

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CE, BRASIL, 13-11-2016: Parada da diversidade sexual. Av. Beira mar. (Foto: Fabio Lima/O POVO)

Uma amizade velha, daquelas em que os limites e as cedências já foram implicitamente negociados, aceitas as mútuas idiossincrasias. Um dia pumba, uma surpresa. O amor do filho único, um adolescente, todo charme e beleza, por um rapaz de Chapecó. Ficamos nós duas pasmas e preocupadas pelas lonjuras do braço do amor, não pelo amor em si - que sobre isso ficamos ambas felizes. Não foi o mesmo braço amoroso que me pescou de Fortaleza para as lonjuras da Europa?

Há, no entanto, em Portugal (e alhures), muitos que trabalham para torcer este braço e destorcer paixões pelo mesmo sexo. Defendem eles que uma “boa sessão de conversão ou reorientação sexual” pode trazer de volta para a sociedade “homens e mulheres de verdade”. No II Congresso de Jovens da Família do Coração Imaculado de Maria, que teve lugar em Fátima, o convidado especial foi o italiano Luca De Tolvi, vencedor do programa de televisão Mister Gay, da década de 90. No cartaz do evento, a frase de Luca: “Eu fui gay. Hoje sou um pai de família”.

Apesar das reações veementes contra este tipo de ideias e práticas de conversão, sente-se no ar que a mudança de governo em Portugal — agora mais para a direita —, abriu as portas para uma parte da sociedade católica fundamentalista, tradicional, preconceituosa, xenófoba, misógina. Uma direita portuguesa que defende, inclusive, o estatuto legal e fiscal para a mulher “dona de casa”, sob o argumento de que as mulheres são “mais propensas a ficarem em casa” e efetuarem “tarefas insubstituíveis”.

É o que Vicente Valentim, cientista político na Universidade de Oxford, chama de “o fim da vergonha”, no seu mais recente livro. Segundo ele, muitas pessoas na Europa viam-se nestas ideias e propostas, mas não ousavam expressar publicamente estas opiniões, por receio da censura social. Hoje, tudo isso mudou. Do silêncio, saíram para as ruas. Hoje seguem abertamente partidos e candidatos de ultradireita. Aconteceu em Portugal, com o Chega. Também na Espanha, com o Vox. No Reino Unido, com Ukip. No Brasil, dispensa-se dizer com quem.

Pesquiso sobre Chapecó – fico sabendo que é um município de Santa Catarina. O amor nos leva, às vezes, por largas estradas ou estreitas veredas. Sendo um pouco a tia torta dele, preocupo-me que, mesmo nestas distâncias brasileiras, estejam de vigia os que não têm mais vergonha. Eleitoralmente, pelo menos, já sei qual é a cor dos votos de Chapecó. Resta saber se, ao viverem juntos por lá, a religião e o pensamento tradicionalista vão se meter entre os dois.

O mundo mudou, esticou-se, expandiu-se – a Europa ligou-se a Chapecó. Não dá mais para reduzi-lo, enfiá-lo de volta no molde de antes. A aritmética eleitoral não explica tudo, eu sei. Mas dá uma ideia do efeito de contágio e radicalização em curso. Tais forças não dialogam, definem-se pela exclusão e por verdades inquestionáveis. Talvez uma mãe em Chapecó esteja, pela mesma razão da minha amiga, preocupada com o avanço da extrema-direita na Europa. Nós, ficamos aqui torcendo pela força deste novo amor.