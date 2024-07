O pisca-pisca dos pirilampos em extinção

Foto: Wikipedia / Creative Commons Vaga-lumes ou pirilampos

De onde vem esta miríade de luzinhas verdes? Com meu bocal de vidro, nas noites quentes do interior do Ceará, eu capturava três ou quatro para confecionar minha lanterna mágica e observar os segredos dos insetos. Naquela época, os pirilampos da minha infância ainda não estavam ameaçados pela poluição luminosa das cidades, pelos inseticidas e químicos em hortas e jardins, pelas alterações climáticas. Apenas, pela minha fatal curiosidade e imaginação, que me fazia persegui-los. E um certo desejo (em vão) de me tornar cientista.

Descubro hoje, muito atrasada na novidade, que há quem dedique a vida aos pirilampos. Todos os anos, em países diferentes, reúnem-se em simpósios internacionais, homens e mulheres - enquanto o resto do mundo fala em mortes – para discutirem planos urgentes de salvação dos pirilampos da extinção. Deu-me vontade de ir ao Porto, para uma das excursões noturnas, no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, e viver outra vez a magia dos voos coloridos. Pois, além das luzes verdes, há os que acendem pontinhos vermelhos e outros amarelos.

Em Portugal, temos vaga-lumes europeus, o vaga-lume de lunetas, o lusitano e o preto. Todos, em declínio. O fenômeno da bioluminescência, que provoca o espetáculo das luzes intermitentes, está ligado à comunicação entre parceiros. As fêmeas ficam no chão, com uma luz mais branda. Os machos voam alto, em piscadelas. O ciclo de vida é de um a três anos. Depois de se reproduzirem, morrem. Sem saber, impedi alguns destes acasalamentos de luzes. Mas entrou na minha a vida, em definitivo, a fascinação e o amor por eles.

Como salvá-los da nossa indiferença, de hoje? Da extinção total? Uma criança que nunca correu atrás de um pirilampo, que triste. Que nunca examinou a luzinha, pousada mansamente na ponta de um dedo, que triste. Talvez os miúdos, vez ou outra, para um contato real com as coisas da natureza – a qual pertencemos e com a qual estamos visceralmente ligados. Mostrar a eles o brilho natural dos insetos, em contraponto aos pontos leds dos telefones. Aproveitar e com eles lembrar-se que os pirilampos não são meros pisca-piscas.

Efêmera e frágil, a bioluminescência destes insetos (de outros seres vivos também, por exemplo, no fundo dos oceanos) é um pisca-pisca de alerta: Se ela se apaga, sabemos que se agrava o estado do Planeta. Talvez por isso, por uma fração de segundos, a luz pulsante de um vaga-lume faz-me pensar no brilho fugidio de uma estrela – das quais resultamos todos, poeiras de explosões estelares. O tempo pisca breve para os vaga-lumes, o tempo pisca breve para nós. Pirilampos, homens, mulheres - seres vivos num breve instante de tempo, em que podemos brilhar.