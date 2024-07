De volta às cabines telefônicas

Foto: DEIVYSON TEIXEIRA Uso dos orelhões em Fortaleza Na foto: Mulher usa Telefone Público (orelhão) na Praça do Ferreira Foto: Deivyson Teixeira, em 05/07/2012

.

A última cabine telefônica em uso na França tinha já os seus dias contados. A empresa telefônica andava a estudar a situação. Num vale denso de altas árvores, ao pé do Grand Ballon des Voges, como fazer para tirar toda a pequena aldeia de Murbach da rede fixa para a rede móvel, sem mexer um dedo na paisagem? Mal ou bem, o caso era que a cabine andava há muito tempo a quebrar o galho dos 160 moradores, embora haja por lá uma zona coberta por WiFi.

Esquecidos do mundo, vivia-se à moda vintage, sem se saber. Até que um dia, um jornalista achou o caso insólito e divulgou a história e o número do telefone no jornal regional. Do regional, passou-se ao nacional. Depois disso, o telefone não para de tocar. De todas as partes da França, mesmo do estrangeiro, liga-se para se dizer um simples bom dia. No vidro encardido da cabine, o prefeito mandou colar uma folha e pendurar uma caneta, para que se anote o nome e a cidade de origem dos telefonemas.

Conhecida pela sua abadia beneditina do século VIII e pela rede de picadas abertas na natureza para caminhantes, Murbach teve de incluir a cabine telefônica no seu patrimônio. Os turistas agora fazem questão dos selfies com o telefone à mão e, com sorte, querem gravar um filme no momento de uma chamada. Por causa disso, os guias turísticos alongam a visita, para além do jardim medieval. Vem gente só pela cabine, esquecidos das outras belezas locais.

Ao som estridente do telefone fixo a toda a hora do dia, os moradores já vão se acostumando que isso virou atração. A telefônica suspendeu os planos de aposentar a cabine. Talvez uma velha cabine de rede fixa como esta nos faça lembrar do tempo em que a gente só pegava no telefone quando era necessário. Diferente de hoje, da facilidade de tê-lo no bolso ou na bolsa, a toda a hora da noite e do dia, em comunicação não-stop. Em Murbach liga-se por um sincero bom-dia, outro costume vintage que precisamos salvar.