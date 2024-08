Viver com o risco de terremoto em Portugal

Foto: Arquivo Pessoal Visita imersiva ao Museu do Terremoto de Lisboa. A viagem no tempo, que permite reviver o terremoto de 1755

No meu caso, no de todo mundo, a resposta foi: nada. Se puder, se ajeite de novo na cama, e durma. Não achei conforto no colchão. Levantei, fui olhar a cidade e caraminholar. O tremor de 5.3 foi só uma amostra, em comparação à explosão total de 1755, em Portugal. Naquele 2 de novembro, o sismo foi de 9, na escala. Uma carga de energia tão grande que transformou Lisboa em poeira, em cinzas, em um campo de mortos, amputados e feridos.

A quem perguntar, em 1755: “e agora, o que devo fazer?”. Diante da nossa fragilidade humana, numa catástrofe grande assim, num perigo desta magnitude, queremos hoje o que sempre quisemos: proteção. No passado, o abrigo de uma copa de árvore até poderia bastar – não no caso de tempestades, é claro. Mas, era a proteção no sentido de abrigo, de resguardo, de teto.

Hoje essa árvore frondosa não é mais suficiente. Ligamos aos bombeiros, à polícia, à proteção civil porque queremos também a dimensão temporal da proteção: a antecipação, a prevenção, o esclarecimento. No século 17, durante a guerra civil inglesa, Thomas Hobbes defendeu a tese de um contrato social, entre cidadãos e um governo soberano. Para o filósofo, um governo central poderia nos proteger do caos e das guerras.

O governo central, visto por ele, como uma espécie de Leviatã (referência ao monstro bíblico), que concentraria todo o poder e ordenaria a sociedade, nossa vida em conjunto. Após o último terremoto, o Leviatã de Portugal acordou cedo, debaixo de perguntas da imprensa e da população, marcou reunião de governo. À porta fechada, confabulou, por horas. Nada mudou.

Portugal, uma terra de sismos. Praticamente todos os dias, há. Os últimos e maiores foram em 2007, em 2009, e em 2018 – todos longe da terra, por isso não se sentiu muito. O de segunda-feira, foi um aviso mais contundente. Não é catastrofismo, é real. Vai acontecer, ninguém tem dúvida. Mesmo se, na nossa vida cotidiana, a certeza do sismo fica guardada num canto da mente. Um dia acordarmos, na surpresa, perguntando: “o que devo fazer?”.

Talvez não seja má ideia cobrar do poder público os exercícios de simulação nas escolas e locais de trabalho, também certificados de segurança sísmica para as construções. O que, finalmente, implica em mudar a pergunta inicial. Ao invés de “o que devo fazer agora?”, refletir uns com os outros, exigir do Leviatã a proteção desejada e necessária. Fazer a ele nova pergunta: “o que vamos fazer daqui para a frente?”.