Alares consolida marca e mira expansão

Foto: FERNANDA BARROS Denis Ferreira, CEO da Alares

Um ano depois de converter a marca Multiplay em Alares, a companhia comemora o feito e aponta o Ceará como o mercado mais competitivo no qual atua. Competição que dota a operadora de expertise nas outras praças e a deixa atenta a todas as possibilidades de expansão.

"Temos orgulho de ter feito essa transição da marca Multiplay para Alares. Isso só acontece quando veem valor naquilo que a gente faz. Queremos continuar crescendo na Região e temos tudo para que isso aconteça", afirmou Denis Ferreira, CEO da Alares.

Com 123 mil clientes no Ceará - de um total de 626 mil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações -, a companhia considera tanto a expansão orgânica nas seis cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) quanto na aquisição de outras empresas.

A fusão foi a opção adotada pela empresa no ano passado para chegar ao Sul de São Paulo e ao Norte do Paraná. Os números da operação não são revelados. No Nordeste, Ferreira disse estar atento a movimentos tanto nas capitais quanto no Interior. Provocado, o CEO contabiliza que foram R$ 233 milhões em investimento em todo o Brasil desde 2020.

Também sem revelar números, Ferreira conta que está entre as cinco empresas de maior participação no mercado de telecom da Região Metropolitana de Fortaleza. No País, a empresa conta 1,3% dos acessos de banda larga fixa; 0,3% na TV por assinatura e ainda 0,1% de telefonia fixa.

Para assegurar a atratividade dos clientes, ele conta ainda da aplicação de inteligência artificial na atuação dos técnicos, na tarefa de validar uma nova conexão, e ainda como serviço ofertado a outras empresas. O chamado B2B (business to business) também deve ser foco da empresa nesse ano após a marca Alares ser consolidada.

Quixadá segue fora dos planos da Petrobras

A Petrobras informou há duas semanas que está dando prosseguimento às discussões com o Mubadala Capital em relação à formação de parceria que envolve a avaliação de aquisição de participação na Refinaria de Mataripe S.A. - vendida na última gestão da companhia - e de projeto em desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada. Enquanto isso, os equipamentos aptos para produção de biodiesel e mantidos na Usina de Quixadá, a 169,1 km de Fortaleza, seguem em hibernação.

100

artigos em revistas científicas foram publicados em 2023 por profissionais do Sistema Hapvida NotreDame Intermédica. É a segunda expansão anual deste indicador, também de 33%. Os destaques são os artigos "Are there clinical and subclinical/pathological forms of Paget's disease of the breast?" (Existem formas clínicas e subclínicas/patológicas da doença de Paget da mama?) e "Antimicrobial stewardship programmes Remote consultations can help reduce antibiotic resistance" (Programas de Gestão de Antimicrobianos. Consultas remotas podem ajudar a reduzir a resistência aos antibióticos).

Pacto pelo H2V

A Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes (Abhav) aderiu ao Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Verde (H2V). A iniciativa reúne outras quatro entidades representantes do setor privado em um acordo de cooperação para acelerar o desenvolvimento do mercado brasileiro de hidrogênio renovável.

Vivo

Com dez anos de liderança no mercado de telefonia móvel no Brasil e com testes do 5,5G em curso, a Vivo comemorou semana passada a classificação no Top 20 das empresas com a melhor reputação do Brasil pelo Monitor Merco.