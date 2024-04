Ceará teve mais de 23 mil tentativas de fraudes de identidade em um mês

Foto: Rupixen/Unplash Cartão e banco são os alvos preferidos dos golpistas

Os golpistas continuam sem dar trégua aos consumidores cearenses. Apenas em fevereiro deste ano, 23.133 deles foram alvo de tentativas de fraudes de identidade, revelou a Serasa Experian. A modalidade de golpe é aquela na qual os dados pessoais são roubados e usados para obter vantagens financeiras, como uma ou várias compras de alto valor e empréstimos.

A prática é cotidiana. Difícil é encontrar alguém que não recebeu uma ligação que simula contatos de bancos, de empresas de cartão de crédito, ou mensagens de texto informando de supostas compras e com orientação de como cancelar a operação. Em todas, nome completo e CPF são exigidos.

Não à toa, o diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, faz o alerta: "os consumidores precisam ficar atentos com a segurança de suas informações."

"Da mesma forma, as empresas necessitam continuar blindando seus sistemas com soluções de autenticação e prevenção a fraudes em camadas para identificar quem é quem", observa.

Afinal, explica a Serasa, as fraudes acontecem com maior frequência no ambiente on-line.

Já os alvos preferidos dos golpistas são pessoas em plena atividade econômica, com idade entre 35 anos e 50 anos (35,9% do total contabilizado em fevereiro) e bancos e cartões (50,7%) são os produtos mais visados.

Veja dicas dos especialistas da Serasa Experian para se proteger

Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

Desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;



Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com comandos para funcionarem sem que o usuário perceba;



Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;



Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;



Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;



Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;



Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude.

Turismo

Presidida pela cearense Enid Câmara, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc) selou um acordo de cooperação com a Embratur para atrair mais eventos corporativos ao Brasil. "É uma clara demonstração da aplicação de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo de negócios", afirmou Enid.

Refrigerante

A Cajuína São Geraldo foi o único refrigerante com produção local entre os mais vendidos no Ceará de janeiro de 2023 a março de 2024, segundo os dados da Scanntech. É a segunda entre marcas entre as garrafas de 2 litros ou mais, onde a Coca-Cola ocupa a 1ª, 3ª (variação sem açúcar) e 4º (2,5 litros) colocações.

Veículos

Jeep Renegade foi o veículo mais procurado na OLX pelos cearenses no primeiro trimestre de 2024. À coluna, a plataforma de classificados on-line revelou ainda que o Tiggo 5X Pro teve um aumento de 284,4% na busca ante o primeiro trimestre de 2023. Comportamento semelhante ao elétrico Chery iCar, cuja alta foi de 135,8%.

Oi sem fibra

Com o processo de recuperação judicial se arrastando e depois de vender a operação de telefonia móvel para as concorrentes, a Oi deve se desfazer da banda larga fixa, a chamada Oi Fibra. A compradora apontada é a V.tal, cuja origem é a própria Oi, mas só deve efetivar se a companhia não conseguir vender a fibra por cerca de R$ 7 bilhões.

R$ 80

milhões de reais foi o investimento do Grupo Dasart para entrar no setor de energias renováveis, com a criação da Nortis Energia. A companhia vai focar na construção de usinas solares com uma capacidade total de aproximadamente 20 megawatts-pico (MWp) e já conta com 10 empreendimentos em operação ou em obras.

R$ 250

milhões de reais foi o Valor Geral de Vendas (VGV) alcançado pela Pramorar Brasil em 2024. Dois projetos, o Park Club Passaré - com entrega antecipada para este mês - e o Bella Meireles - esperado para o 2º semestre de 2025 - tiveram participação decisiva, destaca a incorporadora.