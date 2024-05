Campanha destaca economia e pede fé no Brasil

Foto: Ricardo Stuckert / PR Ministro Fernando Haddad (Fazenda) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Fé no Brasil. Esse foi o slogan escolhido pelo governo federal para a campanha de um ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Definitivamente, fora do vocabulário usual do grupo político à frente do Planalto, a estratégia mira no público mais avesso a Lula até agora - os evangélicos -, mas erra ao relacionar-se às conquistas econômicas.

Isso porque o contexto no qual "a fé" é inserida, já no texto de divulgação, dá sequência aos acertos econômicos obtidos desde antes da posse: "Menor taxa de desemprego em nove anos. Crescimento do salário mínimo acima da inflação. Isenção de imposto de renda para mais de 15 milhões de pessoas. Retorno do Brasil à lista das dez maiores economias do mundo. Dívidas de mais de 14 milhões de brasileiros negociadas pelo Desenrola."

Se atribuir tudo isso à sorte, como muitos analistas fizeram erroneamente nos últimos anos, já incomodou - e com razão - a equipe econômica do ministro Fernando Haddad, imagina relacionar à fé… De cara, já vem a pergunta - baseada no ditado popular -: "nunca foi sorte, foi Deus?"

Bazar

Chega a R$ 12,6 milhões o montante a ser movimentado na primeira edição do ano do Bazar La Boutique, que ocorre entre os dias 23 e 25 de maio, no Centro de Eventos do Ceará. Das 10h às 21h, 15 segmentos estarão presentes no bazar prometendo descontos de até 80%.

Microcrédito

O Itaú Unibanco conta que vem conquistando clientes e especialistas no Ceará. À coluna, informou que, no último ano, teve "aumento de 39% da carteira ativa e a concessão de crédito foi ainda maior, com crescimento acima de 100%." No Itaú, 66% da carteira de microcrédito é composta por mulheres, e apenas 42,2% delas recebem apoio do parceiro ao empreender.

Imóveis

A incorporadora premium da MRV desembarcou em Fortaleza. A Sensia investiu R$ 2 milhões em uma loja própria na Av. Washington Soares e mira em empreendimentos de médio padrão. Com Fortaleza, a empresa soma 11 cidades e 8 estados, totalizando 19 lançamentos.

1,3

bilhão de reais é a previsão de movimentação pelo Mêntore Bank, após a incorporação da carteira de clientes do Banco Simpla. O valor da operação não foi revelado. "A decisão consolida nossa posição de liderança no mercado corporativo brasileiro. A meta do Mêntore Bank é crescer 100% ao ano, aumentando a nossa base de clientes", pontua o CEO, Vanderson Aquino.

3

unidades é o que resta para a venda das 400 do Park Club Passaré. O sucesso das vendas acelerou a entrega em 3 meses pela Pramorar do empreendimento que tem valor geral de vendas de R$ 30 milhões.