Alta da Selic é precificada e não revolta governo

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - EBC Banco Central alerta que eventuais ajustes na Selic estão atrelados ao controle da inflação à meta

A elevação da taxa básica de juros na última semana reverberou de uma forma diferente. Precificado pelo mercado financeiro, o aumento de 0,25% ao ano teve muito menos alarde entre os analistas e o governo federal, apesar de ser o primeiro ajuste para cima do terceiro governo Lula.

As reclamações do setor produtivo foram as mesmas. Com propriedade, a maioria - dos micro negócios até os gigantes da construção civil - criticou a tomada de decisão do Banco Central (BC) apontando os prejuízos que uma Selic alta causa. Entre os principais, o crédito mais caro para todos e a redução do poder compra dos consumidores, no fim das contas.

Mas sequer a companhia de Rússia (1º) e Turquia (3º) no pódio dos juros mais elevados do mundo fez com que os analistas condenassem a decisão do BC que classificou o Brasil em 2º neste ranking. Desde a alta do Produto Interno Bruto, que indicava uma inflação maior, a elevação da Selic era dada como certa.

Selou essa visão o silêncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Crítico ferrenho da manutenção da Selic em patamar alto, o chefe do Executivo se manteve em silêncio após a decisão do BC. Ou se conformou com a decisão ao enxergar os sinais desde a divulgação do PIB ou já está precificando a saída de Roberto Campos Neto da presidência do BC.

Porém, é importante observar que a decisão por uma elevação da Selic foi unânime. Ou seja, contou, inclusive, com o voto de Gabriel Galípolo - o indicado de Lula para assumir o cargo de Campos Neto.