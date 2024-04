Fraterna seja a nossa visão

Meu saudoso pai, Antônio Mineiro, no Serrote do Marinheiro, em Maranguape, dizia algo parecido com um ensinamento do ilustre psiquiatra, psicoterapeuta e psicanalista suíço Carl Jung. O conteúdo, em essência, era o mesmo, apenas as palavras diferiam. Papai: "Não carece de ser doutor pra ser gentil, tratar todo mundo como quer que todo mundo lhe trate". Jung: "Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana".

Qual lição? Quando lidamos com gente, sejamos humanos, respeitando, inspirando, apoiando e também cobrando, em função do mútuo crescimento. Nada de querer ser superior, tampouco interior, mas sentir-se capaz e alegre por praticar a ternura, a compaixão, o respeito, imbuído dos melhores sentimentos, como se o outro fosse parte da gente. Sejamos empáticos com quem for, onde for.

Do simples bom-dia que se dá a uma grande venda que se realize, do fraterno e caloroso abraço ao contrato mais robusto assinado, em tudo se revele a grandeza interior de que dispomos. Papai dizia que não há riqueza maior do que praticar esse bem-maior chamado humildade, a revelar-se quando tratamos dignamente quem nos alicerça a caminhada com a sua boa companhia, reforçando laços, criando vínculos. Cuidar bem faz robustecer o negócio.

Funcionários das Óticas Visão, que "intera" 50 anos no atendimento às necessidades visuais do cliente-parceiro bem assistido, satisfeito, sempre com a mesma disposição, ficam conosco até o dia que bem entenderem. Formam família. Um empreendimento de meio século não chega aonde chegou ou aspirará a mais longevidade sem que as bases se assentem no respeito e na valorização do seu conjunto de colaboradores, colegas e afetos.

Em nossa franciscana caminhada, a gentileza tem pautado a maneira nossa de recepcionar com um abraço e um sorriso. É o que faz o nosso dia fazer sentido, dando-nos paz.

Das frases de seu Antônio Mineiro e Carl Jung, retiremos o que considero uma das principais chaves da prosperidade na vida: ser bom, ser do Bem. 50 vezes dizemos: gratidão aos amigos de caminhada, vocês compõem a maravilhosa viagem que empreendo ao lado da esposa Edna e dos filhos Eduardo e Júnior.

50 vezes gratidão. n