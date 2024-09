Brilhe sempre a luz delas!

Foto: Rodrigo Carvalho/O POVO Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza

Esfregando naco de uma resina (âmbar) no pedaço de couro dum bode, no século VI a.C., o filósofo grego Tales de Mileto descobriu a eletricidade, reparando que o atrito de uma contra o outro atraía pequenos objetos. Daí a palavra "eletricidade" derivar do latim "electrum", que significa âmbar. De igual modo, quando meninos, arrastávamos o pente no cabelo e pedacinhos de papel iam ao seu encontro. Eletricidade...

Ela, que tudo movimenta e descortina luz, chega agora clareando mais esperanças, decorridos tantos anos da descoberta, para que "elas" possam avançar cada vez mais por setores profissionais antes ocupados majoritariamente por "eles". Quem diria que, circulando pela cidade, iremos nos deparar com mulheres à frente de certas áreas, como acessar postes e executar trabalhos em redes energizadas com qualidade e segurança. Novidade que acende as melhores perspectivas de ocupação e renda.

Fruto da parceria Senai/Enel Distribuição Ceará, 102 mulheres concluíram o Curso de Eletricista de Distribuição de Energia Elétrica, tornando-as aptas a participarem ativamente do mercado de trabalho em condições de igualdade com os homens, podendo concorrer a vagas nas empresas parceiras e na própria distribuidora de energia. A ação se chama "Escola de Mulheres Eletricistas" e destaca a igualdade de gênero, um dos pilares do Programa Senai de Ações Inclusivas (PSAI).

O objetivo é promover a inclusão e a equidade na comunidade escolar, incentivando as mulheres a buscarem a sua melhor versão pessoal e profissional; no total, 336 horas de aulas presenciais, gratuitas. A sólida formação, por meio de rede pedagógica especializada, contemplou módulos com temáticas essenciais: rede de distribuição elétrica aérea, Norma Reguladora 10 básica e complementar, Norma Reguladora 35 e Aperfeiçoamento em Segurança do Trabalho. Ao final, o "amadrinhamento" da candidata por uma profissional que já trabalha na Enel.

Estou particularmente satisfeito com a capacitação delas para atuação no setor elétrico, colocando-as no protagonismo de suas vidas. É o fortalecimento da ideia de que o lugar da mulher é onde ela quiser, superando todo tipo de preconceito, ofensas e discriminação, dando-nos à luz mais uma vez.