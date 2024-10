O Manifesto do Comércio ao futuro prefeito

Foto: Rodrigo Carvalho/O POVO Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza

Mês de setembro, a CDL Fortaleza promoveu encontros com candidatos à Prefeitura, em conversa aberta, propositiva e construtiva. A série de encontros objetivou apresentar o "Manifesto do Comércio" aos postulantes ao Palácio do Bispo, uma carta de intenções com as principais demandas do setor, por uma cidade melhor para todos. Hora, também, de ouvir seus projetos voltados ao desenvolvimento do comércio local.

Um documento com propostas de requalificação do Centro e de outros corredores comerciais. Varejo vibrante, cidade próspera. Requalificar não é demão de cal aqui e buraco tapado acolá, é infraestrutura de primeira linha, fim de alagamentos, facilidade de acesso aos centros comerciais. O resultado? Mais gente circulando, mais vendas.

Na questão da segurança, carece de maior efetivo da Guarda Municipal nos principais pontos comerciais, mediante a implantação de postos policiais na Praça José de Alencar e no Riacho Pajeú, com a almejada sensação de segurança. Cliente protegido, cliente disposto; menos criminalidade, mais movimentação.

O Manifesto sugere investimentos na capacitação da força de trabalho, por meio da criação de programas de capacitação para os trabalhadores do comércio, com apoio da Faculdade CDL. Atendimento de qualidade é essencial, reflete diretamente na satisfação do cliente. Sem contar que pretendemos organizar feirinhas e eventos nas Praças do Ferreira e José de Alencar, incentivando o consumo e criando mais oportunidades.

Questão social cruciante são os moradores em situação de rua. Daí a proposta de programas de reintegração social e criação de abrigos em áreas como Praça do Ferreira e Avenida Monsenhor Tabosa. Pleiteamos, ademais, trazer órgãos públicos de volta ao Centro, no sentido de movimentar o comércio, atrair pessoas para uma região de história e potencial formidáveis - coração pulsante do município. Nessa perspectiva, oportuno dar cara nova à vida noturna do lugar, com a realização de eventos culturais e artísticos que atraiam mais público. E tem a preservação dos prédios históricos etc..

O convite ao candidato vencedor, seja ele qual for, é: trabalhemos juntos em favor de uma Fortaleza ainda mais gabaritada, cidade-aconchego.