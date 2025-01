Ceará Natal de Luz - da alegria da gente

Assentar a nossa felicidade na felicidade que fizermos ao outro. Esse o objetivo para o qual foi criado, em 1997, o Ceará Natal de Luz, promoção do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social. O evento, a cada ano, reafirma seu papel de unir história, cultura e afeto. Por tudo o que até agora vimos, felicita-nos afirmar: quanta beleza, alegria, entrega e solidariedade, quanto envolvimento durante os dias em que o evento anima a cidade dos melhores sentimentos.

Gratidão aos que fazem e assistem ao espetáculo que a cada edição se renova, como se definitivo fosse. Gratidão pela confiança depositada, desde que passamos a cuidar da festa, em 2013, herdeiros que somos do brilho dos que nos antecederam. Em 11 anos à frente da ação, demos o nosso melhor, e os resultados o comprovam: quintuplicamos o conjunto de patrocinadores; elevamos o número de espectadores; criamos o Caminhão Iluminado, decorado com adornos natalinos, a percorrer a cidade; consolidamos as Árvores de Natal com a inovação das redes estendidas, chamando a atenção do Brasil.

Investimos mais na Praça Portugal com decoração e shows; incrementamos a decoração da cidade, passando de 10 para 37 logradouros contemplados; decoramos a Beira-Mar e o Aeroporto, aí levando shows; valorizamos ainda mais a cultura cearense, ao homenagear artistas consagrados (Espedito Celeiro, Belchior, Ednardo, o poeta Pio Rodrigues e o cartunista Mino Castelo Branco); conquistamos o reconhecimento do evento, por meio de Lei Municipal e Estadual, colocando-o no calendário turístico da cidade. Trocamos mais de dois milhões de mudas de plantas nativas por garrafas pet; trouxemos aos palcos, para a abertura do Natal, artistas renomados (Fagner, Geraldo Azevedo, Pe. Fábio de Melo, Fafá de Belém, Fábio Júnior, Alceu Valença, Elba Ramalho, Toquinho, Nando Cordel); brindamos o público com a chegada do Papai Noel de helicóptero, por meio de efeitos especiais, por rapel, em jangada.

E o melhor de tudo, nesses tempos de Ceará Natal de Luz que conduzimos: promovemos a felicidade das pessoas, trazendo Jesus para o centro de nossas atenções, mais vivo que nunca, a exemplificar seu incondicional amor. Por isso, gratidão.