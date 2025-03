A população em situação de rua no centro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10.03.2025: Pessoas morando em situação de rua nos viadutos de Fortaleza. Viaduto Av. Dom Luis, Papicu. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O crescente contingente de "pessoas que não têm uma moradia convencional regular e utilizam os logradouros públicos como espaço domiciliar e de sustento" representa desafio social e econômico significativo para a gestão municipal. Portaria no Diário Oficial da União de março/2024 mostrou que Fortaleza tem 8.404 moradores em situação de rua. A maior parte (36%) concentra-se sobremodo na Regional 12 — bairros Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema. A capital é uma das 59 cidades que estão na lista prioritária divulgada pelo governo federal para receber apoio técnico no combate à fome e na promoção de alimentação saudável.

Somente um conjunto de ações coordenadas, incluindo os governos estadual e municipal, o Ministério do Público e a iniciativa privada poderá reduzir os impactos dessa realidade.

Entendo que a criação de políticas públicas voltadas à ressocialização e à qualificação profissional permitirão a reinserção de muitos ao mercado de trabalho. Que tal fortalecer os centros de acolhimento com capacitação profissional através da Faculdade CDL? Que o município amplie o número de abrigos temporários e invista na oferta de cursos técnicos e oficinas para que os indivíduos adquiram novas habilidades. Parcerias com o setor privado podem viabilizar programas de estágio e aprendizagem, com oportunidades concretas para que cidadãos conquistem autonomia financeira.

Necessário também orientar melhor a distribuição diária de alimentos no local. Comerciantes do Centro relatam dificuldades decorrentes da falta de infraestrutura e do aumento de moradores vulneráveis, com reais impactos econômicos.

Que a abordagem a essas pessoas seja humanizada, combinando ações de segurança com assistência social, garantindo acesso aos serviços básicos, sem comprometer a segurança de lojistas e consumidores.

Urgem campanhas de conscientização para a sociedade entender a complexidade do problema e contribuir ativamente com soluções. Ações educativas, aliadas a programas de voluntariado, podem fortalecer a rede de apoio e gerar uma transformação verdadeira na vida dessa gente.

Que Fortaleza avance na redução da população em situação de rua, com mais dignidade e qualidade de vida para todos.