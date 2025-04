BNB, o parceiro do desenvolvimento

Foto: FÁBIO LIMA Sede do Banco do Nordeste (BNB), Passaré Na foto: "Moeda", escultura do perfil de Getúlio Vargas, no Centro Administrativo Getúlio Vargas, no Passaré Foto: Fábio Lima, em 21/06/2012

Sempre que falamos de desenvolvimento econômico do Ceará, impossível não reconhecer o protagonismo do Banco do Nordeste. Sempre brilhando, a instituição reafirmou sua importância, em 2024, com resultados que vão muito além dos números, refletindo o compromisso histórico da instituição com o crescimento sustentável, inclusivo e duradouro do nosso torrão.

O banco não apenas aplicou R$ 6,63 bilhões em recursos do FNE no estado, mas investiu onde mais se faz necessário: no rural, no comércio, na indústria, no turismo, na infraestrutura e, com grande destaque, em energia limpa e saneamento. Foram mais de R$ 1,16 bilhão em energia eólica e solar, e R$ 754 milhões destinados ao básico que ainda falta em tantas comunidades.

A atuação do BNB foi fundamental para o desempenho econômico do estado, que registrou crescimento de 5,9% em 2024, impulsionado pelo aumento de 8,2% nas vendas do comércio varejista e de 8,7% na produção da indústria de transformação. Esses resultados demonstram a eficácia das políticas de financiamento e apoio aos diversos setores produtivos, implementadas pelo banco.

Mas o BNB é mais que o FNE. O Crediamigo e o Agroamigo, por exemplo, injetaram juntos mais de R$ 20 bilhões na economia popular, apoiando quem acorda cedo para vender, plantar, criar e sustentar famílias com dignidade. São programas que transformam vidas com crédito orientado e respeito ao pequeno empreendedor.

Também merece destaque a atuação do banco em áreas como seguros, investimentos e comércio exterior, oferecendo soluções modernas e seguras para empresas e pessoas físicas. O BNB não para: com tecnologia, parcerias e visão estratégica, segue sendo peça-chave na engrenagem do nosso desenvolvimento.

Referência maior em desenvolvimento regional da América Latina, o banco desempenha papel crucial ao impulsionar o desenvolvimento regional, adotando política ágil e seletiva, com o objetivo de superar desafios e promover a melhoria do padrão de vida, alinhado às potencialidades e recursos da região.

Como presidente da CDL Fortaleza, reconheço no BNB um aliado fundamental do presente e do futuro. Venham mais parcerias, crédito e desenvolvimento para o comércio varejista, sobremodo. O Ceará agradece.