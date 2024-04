As obras do Ministério da Educação no Ceará

Foto: Thiago Gaspar/Governo do Estado do Ceará presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba

Ainda ontem, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) publicou a prorrogação da vigência de 513 termos de compromissos entre a autarquia do Ministério da Educação (MEC) e prefeituras no País. No Ceará, foram 17 aditivos, sendo 14 obras, dois equipamentos e um evento.

Na lista de contempladas estão as prefeituras de Aiuaba, Campos Sales, Crato, Granja, Jaguaretama, Parambu, Banabuiú, Croatá, Solonópole e Acopiara.

Além destas, inclui ainda a Secretaria Estadual da Educação. No Ceará, O POVO até publicou em janeiro deste ano que o FNDE confirmou a liberação de R$ 295,3 milhões para serem aplicados na retomada de 275 obras da educação no Ceará. Total de 110 municípios cearenses devem ser beneficiados.

Além disso, a maioria das obras repactuadas deve ser de projetos de quadras ou cobertas. No total, são 133 obras nesse sentido.

Além disso, a medida deve permitir a ampliação da oferta na rede pública em 50.292 vagas. Depois que vêm as obras de escolas de Educação infantil (72 projetos), escolas de Ensino Fundamental (59). Há ainda obras voltadas à Educação profissional (8) e de ampliação e reformas (3).

Petróleo no CE

A capital cearense será sede, no Centro de Eventos do Ceará, da conferência Oil & Gas Summit: Fortaleza.

O foco será no tema "Margem Equatorial e Transição Energética", entre os dias 19, 20 e 21 de março de 2025.

Carlos Logulo, organizador do summit, cita como impacto R$ 10,9 bilhões previstos no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, o que representa um acréscimo de 7,2%1. "A expectativa é que sejam gerados aproximadamente 57 mil empregos no Ceará."

Talentos

Dois talentos do Ceará vão para a maior feira de Ciência e Engenharia pré-universitária do mundo. Marcos Ivan da Silva Felix e Filipe Holanda Dias, da cidade de Iracema/CE, são dois dos selecionados para a Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair).

O evento ocorre de 11 a 17 de maio, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Eles já foram premiados na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), maior feira de jovens pesquisadores da América Latina.

Bolsas no CE

Cinco mil bolsas de estudo para cursos de negócios e desenvolvimento profissional de Harvard estão disponíveis para cearenses por meio do Santander. A possibilidade é para até dois cursos.

As inscrições gratuitas ficarão abertas até 10 de junho na plataforma Santander Open Academy e os cursos possuem duração de três meses.

Tudo será de forma online, com idiomas disponíveis em português, inglês e espanhol. Não é necessário ter diploma universitário ou experiência profissional.

As escolhas são feitas entre Fundamentos de Negócios (aspectos essenciais de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente) e Autogestão (prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência).

Bauducco no Ceará

A Bauducco está em expansão no Nordeste com sua linha de pães.

O diretor de Marketing da marca, Luis Fernando Iannini, diz que embora haja a força regional, com cuscuz e tapioca, a empresa já é a 2ª maior em pão de forma do Nordeste, e chega a mais de 50 mil pontos de venda na região. Veja a entrevista completa:

O POVO - Quais são planos de expansão no Ceará e no Nordeste? Quais os números de investimentos e expansão?

Luis Fernando Iannini - Em 2017, quando entramos no mercado de Pão de Forma com Visconti, já entendíamos o potencial da região para a construção da categoria. Em pouco tempo já tínhamos mais de 10% do nosso volume nos estados do Nordeste, iniciando a expansão da categoria na região e trazendo um crescimento em volume acima da média Brasil.

A linha Bauducco® Pão Fermentação Natural chega no mercado em 2019, apenas no Sudeste, e era questão de tempo até expandirmos para o Nordeste como um todo.

Foi em julho de 2023 que demos esse passo importante e levamos todo o portfólio para a região. Em um movimento de aposta de construção da categoria, focamos em operar também com Bauducco® o que possibilitou a ampliação da marca em 100% do território nacional.

É por isso que este é o momento ideal para acelerar a construção da categoria e fortalecer os diferenciais dos nossos produtos frente ao mercado. Com Visconti, foi possível entender que temos potencial para operar de forma eficiente e assertiva. Agora, com Bauducco®, temos expertise e força para lidar com as oportunidades de desenvolvimento da categoria na região.

Ainda enfrentamos a grande força dos alimentos regionais, como cuscuz e tapioca, e vemos espaço para desenvolver o hábito de consumo de pães de forma na região, que tem uma presença nos lares abaixo da média do Brasil além de uma baixa frequência de compra, de acordo com uma pesquisa interna que realizamos com o instituto IPSOS.

Nesse movimento de Bauducco® já foi possível atingir importantes conquistas; a marca já é a 2ª maior de pão de forma do Nordeste, e chega a mais de 50 mil pontos de venda na região. No Ceará, o movimento é similar, e Bauducco® já é a marca de pães mais distribuída no Estado.

Além disso, neste mês de abril, demos início à maior campanha da história da categoria de pães de forma no Brasil, que também traz esforços direcionados ao Nordeste. A fim de ampliar nossa presença na região, nos próximos dias entraremos com um forte plano de mídia de rádio para todas as capitais da região, além da mídia na TV nacional, via Record. No ponto de venda, também investimos em materiais robustos para garantir a atenção do consumidor.

O POVO - Qual estimativa de aumento de vendas e de disponibilidade de produtos nos pontos de venda?

Luis Fernando Iannini - No ano passado, o mercado de pães industrializados movimentou R$ 11 bilhões no Brasil, com o pão de forma representando 74% desse montante. Anteriormente, esse setor estava praticamente estagnado, mas nos últimos três anos teve um crescimento de 12%.

Esse movimento impacta diretamente a marca. Mesmo tendo entrado décadas depois na categoria, tanto o Bauducco® Pão Tradicional como o Bauducco® Pão Integral já alcançam o Top 10 dos itens mais vendidos do Brasil. Também já conquistamos o consumidor regional. No Nordeste, a linha Bauducco® Pão já é o produto mais vendido da marca.

O POVO - Quantos são os pontos e vão expandir para quantos?

Luis Fernando Iannini - No Nordeste, nossos pães já são encontrados por nossos consumidores em mais de 25 mil pontos de vendas. Esperamos continuar crescendo na região para alcançar números ainda maiores. Acreditamos na expansão da nossa presença devido as características únicas de Bauducco. Toda a linha Bauducco® Pão é feita com Fermentação Natural, que traz mais leveza e maciez, além de sabores e aromas únicos aos nossos pães.

Além disso, nos inspiramos em referências do varejo italiano e fomos pioneiros no Brasil ao trazer a embalagem selada e um processo de produção diferenciado que, somados com a fermentação natural, conservam nosso produto dentro da embalagem.

Essa inovação nos ajudou a levar o pão de forma a locais mais distantes, que tinham acesso limitado a essa categoria devido ao curto prazo de validade desse tipo de produto. Outra inovação da Bauducco® no varejo é o conceito da caixa expositora, facilitando o abastecimento, a exposição dos produtos nas lojas e a construção de pontos extras no ponto de venda.

O POVO - O mix de produtos aumentou em quanto?

Luis Fernando Iannini - Temos um portfólio com diferenciais claros em produto e embalagem e uma alta eficiência para o varejo, com itens com giro médio muito superior à média do mercado. Com isso, alcançamos 15% de participação de mercado como fabricante, assumindo a terceira posição da categoria já em 2022, segundo a NielsenIQ.

Atualmente, no Nordeste, trabalhamos com mix de mais de 20 categorias, sendo líder nas categorias de Cookies,Torradas e Bolinhos. Essas duas últimas, pertencendo ao segmento de Padaria/Panificado. Ou seja, através dos Pães, reforçamos a nossa atuação nesse segmento de forma consistente com forte investimento na marca.

O POVO - Como está o marketshare da Bauducco no Ceará e no Nordeste?

Luis Fernando Iannini - Em um mercado onde o pão é muito mais do que um alimento e simboliza a essência de momentos compartilhados e memórias afetivas, a Bauducco® entende que precisa estar presente onde o consumidor está. Por isso, a categoria de pães tem um papel estratégico para nós.

Em 2022, vimos um crescimento de mais 130% das vendas, o que levou a decisão de uma expansão territorial de Bauducco® Pão Fermentação Natural para o Nordeste. Com isso, alcançamos 15% de marketshare no Brasil e a maior distribuição do mercado de pão de forma como fabricante.

O Nordeste foi fundamental para esse crescimento tão significativo. Lá, nesse ano já alcançamos 18% de share valor com a nossa linha de Bauducco® Pão Fermentação Natural e nos tornamos o 2º principal player do mercado. No Ceará, nossa força é a mesma.



