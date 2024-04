A luta do Ceará contra a febre aftosa; entenda

Foto: Julyana/Adagri/Divulgação Elmo Aguiar, presidente da Adagri

O Ceará tenta ser estado livre da febre aftosa sem vacinação no futuro. Para isso, termina hoje a campanha de vacinas nos bovinos.

Segundo o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), Elmo Aguiar, o Estado até ontem estava em 44% e deve alcançar ainda hoje até 70% de vacinados e declarados.

Ele diz que como o prazo para declarar a vacinação vai até o dia 15 de maio, então há "muito otimismo" de cumprir a meta de 90% atribuída pelo Governo Federal.

Hoje o rebanho no Ceará é de 2.783.130 e Aguiar diz que já há no mercado mais de 3 milhões de vacinas e, destas, foram declaradas 1,6 milhão.

Para ele, há indícios de que já houve a imunização, mas que o produtor ainda não declarou. A explicação é que o Estado tem o "controle total" de vacinas no mercado e das adquiridas.

"No entanto, há um atraso nesse processo, porque muitas vezes, quando se vacina o gado, esquece-se de registrar", frisa Aguiar.

O gestor destaca a importância de se cumprir a meta, pois atualmente são duas campanhas por ano e se for alcançada não precisaria realizar outra no Ceará, pois seria garantido como estado livre de febre aftosa sem precisar de outra vacinação.

"Não se trata apenas da vacinação, nós também temos que atingir 90%, e precisamos cumprir vários itens, como, por exemplo, o fundo privado de proteção para qualquer crise que possa ocorrer, qualquer praga que possa surgir.

Já temos um fundo privado criado, do qual retiramos da GTA (Guia de Transporte Animal), a gente já retira todo mês um percentual para alimentar esse fundo e a iniciativa privada está contribuindo também."

Sobre o preço da vacina, ele diz que houve uma facilidade, pois caiu de valor, indo de R$ 1,50 para hoje R$ 0,80 a R$ 0,70. "Estamos no fim da campanha e todos estão tentando esgotar seus estoques, o que faz com que o preço caia."

Quanto às regiões de destaque nesta questão da vacinação, o presidente da Adagri cita o município de Itaitinga, que foi o primeiro a atingir 100%.

Destacam-se: Chaval (89,43%), Antonina do Norte (89,05%), Senador Sá (88,96%), Eusébio (88,58%) e Alcântaras (87,78%).

"Esses números são de municípios com rebanhos pequenos, mas mostram a eficácia das ações executadas. Além disso, mesmo sem citar os outros municípios que têm um potencial maior, todos estão vacinando e fazendo a declaração agora.

Estamos confiantes de que tudo dará certo. Por outro lado, precisamos dar mais atenção e cuidado aos municípios menores, como Barroquinha, Itaiçaba, Uruburetama, Pacajus e Cruz, que estão abaixo de 10%."

Um exemplo dado por ele é Itapipoca. Em contato com um fiscal da Adagri, Aguiar recebeu a informação que já há declaração para alcançar 88% no município, isso no dia de ontem.

Já em Cruz há empresário que tem 80% do gado da região e o Governo do Ceará disse que tem informação que o rebanho está sendo vacinado.

Dentre os impactos futuros, Aguiar lista que, primeiro, não haverá mais gasto com vacinas.

"Segundo é a valorização do rebanho. Ele pode ser comercializado em qualquer estado do País e até internacionalmente. Depois que recebemos o certificado, a França vai conceder o certificado no próximo ano, mas já estamos livres. Imagine vários estados, como o Piauí e o Maranhão, já liberados, e nós aqui nessa ilha? Ficaria muito difícil para a comercialização. Os rebanhos iriam sofrer muito com isso, porque, de imediato, você não sente, mas em seis meses, vai perceber que não poderá comercializar. Temos a obrigação de sair logo dessa fase para vencer outros obstáculos."

Uma das superações a cumprir se refere à criação de barreiras no Ceará nas entradas e saídas do Estado.

"Então, precisamos ter todas as divisas com barreiras 24 horas e isso já está sendo contratado", detalha. O investimento previsto nestes equipamentos é de R$ 20 milhões em 11 barreiras.

Dentre outros obstáculos a vencer, Aguiar diz que há necessidade de crescer "muito mais" na agropecuária.

Outro ponto é que o Ministério da Agricultura exigiu alguns compromissos por parte do Governo do Ceará para melhorar a qualidade de atendimento da Adagri, que é um órgão fiscalizador, mas que cuida da sanidade animal.

"Esse é um grande trabalho que estamos tentando também conduzir, porque o órgão é para fiscalizar quem cuida dos alimentos, do transporte dos alimentos, da qualidade dos alimentos."

Também cita que é preciso melhorar as estruturas de transporte. "Nossas estruturas físicas também estão muito ruins no Interior".

Todo esse aspecto está em processo de atualização ainda mais porque o governo já anunciou concurso para a Adagri para o preenchimento de 120 vagas.

O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, lança hoje, de forma online para todo o País e presencialmente em Florianópolis, a plataforma Crédito Consciente, que oferecerá assistência aos empresários de pequenos negócios na tomada de crédito junto às instituições.

A página contará com explicações de como acessar o fundo de aval do Sebrae, que aportou R$ 2 bilhões para atender, pelo menos, 1 milhão de empreendedores.

A Aeris Energy, que fica no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em Caucaia (CE), divulgou à coluna que tem investido em ações e ambientes que reforcem a segurança dos colaboradores. Para isso, apresentaram números sobre o efeito positivo que o controle de acidentes obteve no último ano na empresa. Fazendo uma comparação, passou de um quadro de 17 acidentes com afastamento para três acidentes com afastamento, no intervalo de 2022 para 2023.

