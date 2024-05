Micro e pequenas empresas geraram 71,44% dos empregos no Ceará no 1º trimestre

Foto: Africa Studio | Shutterstock Setor de serviços foi o que mais gerou empregos

Importante motor da economia cearense, as micro e pequenas empresas correspondem a 71,44% dos empregos gerados no Ceará de janeiro a março deste ano. A coluna teve acesso aos dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Numa análise dos números do primeiro trimestre deste ano, enquanto o saldo de vagas foi de 11.197, as MPEs foram responsáveis por 8 mil postos. Enquanto as grandes empresas registraram 746 e administração pública 426.

Se considerar apenas março, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as MPES geraram 48,13%. No período, foram 2.977 vagas, enquanto no Estado inteiro foram 6.185. As grandes empresas ficaram com 2.844 e a administração pública com 267.

E no comparativo de um ano para o outro, o Sebrae mostra que, no trimestre de janeiro a março, o saldo gerado pelas micro e pequenas empresas foi 16% maior. Pois o número subiu de 6.871 em 2023 para 8 mil em 2024.

Dentro dos setores, serviços segue liderando entre as MPEs que mais fomentam a empregabilidade no Ceará. Foram 2.801 vagas de trabalho geradas em março.

Em seguida veio indústria da transformação (562) e comércio (89). No trimestre o cenário é parecido: serviços (6.372), comércio (1.429) e indústria da transformação (1.021).

No País, quase 60% das contratações é de pequenos negócios. E foi considerado o melhor resultado desde 2020.

Dos 244,3 mil empregos gerados, 146,4 foram pelas micro e pequenas empresas. Os setores com o maior volume de contratações foram serviços (76.186), comércio (23.504) e construção (22.210).

"Os resultados da economia mostram que estamos no caminho certo. Só nos três primeiros meses já foram geradas mais de 719 mil vagas de emprego, sendo mais de 429 mil pelas micro e pequenas empresas. Agora, com o programa Acredita Brasil, os pequenos negócios terão mais condições de gerar emprego e oportunidades em todo país. Junto com o governo federal, o Sebrae oferece condições para que o empreendedor consiga renegociar suas dívidas e acessar crédito assistido com garantia do nosso fundo de aval", detalha o presidente do Sebrae, Décio Lima.

No acumulado do ano, no País, o balanço também foi perto dos 60% no primeiro trimestre de 2024. O saldo foi de 719.033 novas contratações, em que 429.703 estavam nas MPEs e 226,3 mil nos médios e grandes empreendimentos. Ante igual período de 2023, a alta foi de 21,9%.

Empreender

O Movimento Empreender será realizado quarta-feira da próxima semana, dia 15, no Instituto Cearense de Tecnologia Empreendedorismo e Liderança (Icetel), em Sobral, às 14 horas.

A iniciativa, realizada pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), com apoio do Grupo O POVO, tem como público-alvo micro e pequenos empreendedores que queiram competir no mercado atual. Inscrições são no link: encurtador.com.br/bhszW

Siene

A marca Siene, da Ypê, revelou à coluna volume de faturamento cerca de 20% maior se comparados os anos de 2023 com 2022, apenas no Ceará.

Dentre as fragrâncias preferidas dos cearenses para os sabonetes, a companhia lista por ordem o rosas vermelhas, erva doce, proteínas do leite e lavanda.

E para chegar a estes "cheiros", a Ypê fez uma imersão para entender mais sobre os hábitos dos consumidores nordestinos, que resultou em lançamentos no mercado.

RIS Ceará

A Rede de Investidores Sociais (RIS) do Ceará realiza próxima semana, 16, das 9h às 12h, encontro sobre "(re)Pensar o papel da filantropia e do Investimento Social Privado à luz do Censo Gife".

O evento é gratuito, mas tem vagas limitadas. Além de associados ao Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), investidores sociais e lideranças de organizações da sociedade civil estarão presentes, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na avenida Aguanambi, 282.

Dentre as convidadas pela RIS está Patricia Kunrath, coordenadora de Conhecimento, mestre e doutora em Antropologia Social pela UFRGS.

Dúvidas são pelo e-mail articulacao@gife.org.br e inscrições no link encurtador.com.br/nFKZ4. A RIS-CE é coordenada por Fundação Demócrito Rocha, Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, Diageo e Impacta Nordeste.

Mulheres que amam viajar

Foto: Lucílio Lessa/Cenários Comunicação/ Divulgação Tamara Colares (ao centro de vestido) e parte do grupo de mulheres do grupo de Mulheres Viajantes

A empresária do ramo de turismo Tamara Colares, da T&C Agência de Viagens, criou um grupo voltado apenas para mulheres que amam viajar.

O "Mulheres Viajantes" surgiu após ela voltar de uma viagem do Chile.

"A ideia também se iniciou por meio de um grupo de Facebook, que se chamava 'Amigas Por Acaso'".

Um dos cuidados da agência, por exemplo, é a segurança da mulher que viaja sozinha: Fez o check-in? Por que a passageira não entrou no hotel, não pegou o passeio?

E a empresa sempre vai entrar em contato para saber se deu tudo certo pelas questões de segurança. Para este ano a primeira viagem será de 7 a 9 de junho, para Jericoacoara.

"Vamos ter de Santiago, no Chile, em agosto, na Turquia, que é de 10 a 20 de setembro". Mais informações no (85) 98885-6725.

