Aeris Energy demite 1.500 funcionários no Ceará

Foto: Davi Capistrano/Aeris/Divulgação Galpão da Aeris Energy no Pecém

A Aeris Energy, fabricante de pás eólicas com sede administrativa e mais duas plantas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, demitiu 1.500 funcionários no Ceará.

A justificativa enviada à coluna é que a decisão vem em razão de um cenário desafiador em 2024, que inclui menor perspectiva para a instalação de novos parques eólicos, redução no número de contratos e no volume de vendas.

Mas vale atentar que, em março, houve encerramento com a europeia Siemens Gamesa.

"Agradecemos aos profissionais que encerraram suas atividades conosco pela dedicação e profissionalismo durante o tempo em que trabalharam em nossa empresa e asseguramos que todos os seus direitos trabalhistas foram garantidos", diz comunicado da empresa.

Apesar da notícia, a empresa se diz "muito" confiante com o setor de energia eólica no longo prazo, dados os compromissos de descarbonização.

Para este ano, o foco é fortalecer a Aeris Service, que é a divisão de serviços criada em 2013 para atender o mercado eólico com serviços de reparos, pinturas, limpeza, manutenções preventivas e corretivas, inspeções fotográficas, entre outros, que conta com uma unidade em Fortaleza e outra em Houston, no Texas.

Mas, no mercado ronda que há interesse em vender o negócio.

Supermercado

A rede Mercadinhos São Luiz prevê mais de R$ 100 milhões em abertura de lojas. No fim de deste mês abre um Mercadinhos São Luiz na Abolição.

Depois vem tudo da marca Mercadão na Rui Barbosa, Castelão e Mondubim. Fernando Ramalho, diretor Comercial do Grupo, diz que até o fim do ano abrem mais oito, considerando as duas bandeiras. Até 2026, portanto, a meta é dobrar o faturamento, sobretudo puxado pela marca Mercadão.

O que querem

Empresários que atuam no Estado apostam em 2024 não mais numa discussão voltada para a macroeconomia, mas para assuntos específicos que vão nortear os negócios.

É o que afirma à coluna Emília Buarque, presidente do Grupo de Líderes Empresariais no Estado (Lide Ceará).

Por isso, dois debates que puxam as discussões neste ano da entidade são a Inteligência Artificial (IA) e a longevidade tanto dos negócios quanto dos que lideram essas empresas.

Movimento Empreender

Nesta quarta-feira, dia 15, às 14h, no auditório do Instituto Cearense de Tecnologia, Empreendedorismo e Liderança (Icetel), o Movimento Empreender chega a Sobral.

Com a presença dos consultores Daniel Gularte e W. Gabriel, o evento é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha com o apoio do Grupo O POVO e do Sebrae.

Visa aprimorar os micro e pequenos negócios da região por meio de uma abordagem simples e prática, sendo direcionado a micro e pequenos empreendedores que queiram competir no mercado atual.

Unimed Fortaleza

Com investimentos de R$ 50 milhões para este ano, um dos olhares da Unimed Fortaleza está na digitalização.

E uma novidade que vem sendo trabalhada é no registro eletrônico em saúde do beneficiário do plano de saúde.

A cooperativa trabalha para intercambiar dados da rede própria e da rede credenciada. Trata-se da construção de um prontuário eletrônico unificado.

Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza, falou com exclusividade à coluna que onde o paciente for vai levar o seu prontuário eletrônico, mas com a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados.

Nos planos, há também as entregas das etapas que faltam do Hospital Unimed Sul. Iniciaram com pediatria, maternidade e agora estão na fase de instalação das cirurgias eletivas de adulto.

É lá, por exemplo, onde já funciona o Centro Oncológico.

