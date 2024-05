Receita do Pecém com cessão de áreas foi 2 vezes maior

Foto: FÁBIO LIMA Obras de supressão na ZPE estão em curso

A Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A) teve sua receita anual de cessão de áreas 2,1 vezes maior em 2023 frente a igual período do ano anterior, em valores nominais.

É que novos projetos impulsionaram a reserva de espaço no local. Com a assinatura de contratos definitivos de uso de área, foram adicionados mais 20,7 hectares (ha) de espaços arrendados pela Cipp S/A.

Estes acréscimos foram das reservas ou cessões fora da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

Os projetos foram o da Fracht Log (armazéns frigorificados) e o da TMB/Dislub (tancagem de combustíveis), que concluíram os seus estudos de viabilidade e tomaram decisão de investimento favorável, com a assinatura de contratos definitivos de uso de área.

Já em relação à empresa investida, que é a Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), o lucro líquido apresentado em 2023 foi de R$ 9.359.281,34.

Parte desse montante teve contribuição também das receitas de cessão de uso de área industrial, com a assinatura dos pré-contratos com empresas do hub de hidrogênio verde.



Para se ter ideia, a alta foi de 52,7% de áreas reservadas e/ou cedidas no setor II da ZPE no ano de 2023 em relação ao ano de 2022, passando de 387,10 ha para 591,10 ha.

Com isso, a receita de cessão de área ZPE II para 2023 foi de R$ 7,66 milhões. Considerando valores nominais, a receita faturada em 2023 equivale a 2,7 vezes a de 2022.

Outro dado revelado no balanço da Cipp S/A foi a capacidade de geração de recursos próprios, que chegou a R$ 147.070.815,14, sendo R$ 131.705.435,13 exclusivamente pela Companhia do Complexo e R$ 15.365.380,01 pela sua subsidiária integral ZPE Ceará.

Os recursos são realizados em investimentos próprios e em pagamento das despesas de custeio. Exemplo na Cipp S/A foi a ampliação do pátio do terminal em 7,44 hectares destinados prioritariamente a cargas gerais.

Em suma, a Companhia do Complexo encerrou o exercício com um lucro líquido consolidado de R$ 112.261.496,82.

UFC

Instituto Pasteur e Fiocruz visitaram o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) e o prédio da Reitoria para prospectar parcerias.

Com os projetos da UFC, pode render conexão, por exemplo, o Biotério, que é um dos poucos do Brasil certificados internacionalmente para estudos pré-clínicos de novos fármacos contra câncer, moduladores imunológicos e afins.

Além disso, no NPDM tem laboratórios que fazem pesquisa de novos fármacos com potencial anticâncer.

Prêmio Mulher

Amanhã serão conhecidas as vencedoras da terceira edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal nas categorias academia, imprensa, empresa privada (duas subcategorias), poder público, terceiro setor e empregada ArcelorMittal.

As cerimônias serão realizadas, concomitantemente, nos estados do Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina.

Nos locais, são 77 finalistas (autora e coautora), sendo 24 no Estado. O POVO tem dois projetos na categoria imprensa. A transmissão será pelo Youtube, no link abrir.link/mWdiM

Expansão

A Campo Ouro Verde, com produção de folhagens e hortaliças há 10 anos no Ceará, expande suas operações no Nordeste para além da sede de Fortaleza.

Com isso, anunciou a construção de mais uma filial em Tianguá e nova filial em Teresina, no Piauí. O investimento previsto é de R$ 400 mil e 15 novos postos de trabalho em Teresina.

"Geraremos algo em torno de 10 postos em Fortaleza e mais uns 15 em Tianguá", complementa. Neste município, o aporte chega a R$ 500 mil.

"Ampliaremos nossa participação e ainda vamos contribuir com o desenvolvimento econômico e social das cidades", diz Alderlan Sampaio, diretor da Campo Ouro Verde, empresa especialista em distribuição de folhagem e que conta hoje com mais de 26 itens.

Mulheres eletricistas

Curso de formação de eletricistas Crédito: Leticia dos Passos/Enel/Divulgação

Em uma frente de ter mais mulheres em um mercado muito restrito a homens. A Enel Ceará acabou de formar 23 eletricistas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Itapipoca. As formandas receberam o certificado de Eletricista de Distribuição de Energia Elétrica.

Essa é a quarta turma do projeto Escola de Mulheres Eletricistas, somando até então 85 capacitadas no Ceará nesta parceria, entre 2022 e 2024.

As primeiras oportunidades são para vagas nas empresas parceiras e na própria distribuidora de energia. Os cursos gratuitos já foram realizados em Fortaleza e Sobral.

São 336 horas de aulas presenciais, proporcionando uma sólida formação por meio de uma rede pedagógica especializada.



