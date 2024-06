Ceará 2050 volta para a ação com novos rumos

Foto: Aurélio Alves Ceará 2050 foi lançado na gestão Camilo Santana

O Ceará 2050 voltou com mais força neste ano. E é amanhã, 12 de junho, às 15 horas, que o Grupo de Comunicação O POVO será signatário do programa. A cerimônia de assinatura será realizada na sede do Grupo O POVO, com a presença da presidente do O POVO, Luciana Dummar, do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, e de autoridades convidadas.

Para se ter ideia, o programa foi idealizado ainda na gestão Camilo Santana (PT), em 2017, e lançado oficialmente em março de 2022, em parceria com a UFC.

É um conjunto de 20 estudos mirando oportunidades de desenvolvimento elaborado no Estado ao longo dos últimos 30 anos.

Após a gestão Camilo, até então, o projeto não era colocado à mesa dos discursos com mais afinco.

Embora já estivesse incluso no Estado de toda forma por meio da Lei nº 18.709/2024, que dispõe sobre o Plano Estratégico Estadual de Longo Prazo (PLP), que guia as ações do Governo do Ceará.

É tanto que, com a minirreforma no secretariado, o governador Elmano orientou o novo titular da Secretaria de Planejamento do Ceará (Seplag), Alexandre Cialdini, a "fazer um processo de integração do Ceará 2050", conforme disse o novo secretário ao O POVO.

O professor José Barros Neto, da UFC, é o coordenador do projeto, e conta que o Ceará 2050 foi apresentado à população como uma grande teia colaborativa, na perspectiva de ser uma plataforma que reúne visões de futuro de diferentes setores.

Conforme informações da Seplag, ainda houve quatro mil participações de representantes de governos federal, estadual e municipais, dos setores econômicos, da academia, das organizações não governamentais, dos movimentos sociais e da população em geral para a elaboração dos estudos.

Sebrae e Ceará

Parceria entre Sebrae e Governo do Ceará irá beneficiar participantes do Programa Ceará Sem Fome. A iniciativa prevê R$ 30 milhões para ações de capacitação, mentorias e estímulo à formalização de negócios.

O evento será amanhã, às 15h, no Palácio da Abolição, e firmará acordo de cooperação para a implantação do projeto Ceará Mais Oportunidades.

Confirmada a presença do governador Elmano e presidente nacional do Sebrae, Décio Lima.

Reforma tributária no Ceará

"A Regulamentação da Reforma Tributária" será tema de debate na quinta-feira, 14, às 19 horas, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor.

Será promovido pelo Conselho Regional de Economia (Corecon) do Ceará, em parceria com o deputado federal Danilo Forte (União/CE).

O encontro terá como convidado o secretário Extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, que falará sobre a necessidade da regulamentação já aprovada pelo Congresso Nacional.

Qair

Conexão elétrica de difícil expansão da rede básica, que não acompanhou instalação de novos projetos, e queda no desenvolvimento de investimentos (capex) no segmento, com subsequente recuo das tarifas de energia.

Esse é o cenário do setor eólico que descreve à coluna o presidente da francesa Qair, o português Armando Abreu.

Ele destaca que, inclusive, não há novos projetos eólicos contratados. O que ainda se viabilizam, segundo ele, são os projetos fotovoltaicos.

No Ceará, ele diz que os planos continuam firmes. Abreu detalha que espera a licença prévia para até agosto de projeto de hidrogênio verde.

A empresa possui um de 280 MW e dois contratos com compradores de produção. Para o Porto do Pecém, são previstos 2,24 GW. "A vantagem é que a Qair tem 1.100 hectares de terreno próprio no Pecém".

Mudança no prêmio

O anual Prêmio Equilibrista do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) no Ceará vai vir com novidade neste ano.

Além de homenagear a empresa padrão de o empresário do ano, agora o diretor de Finanças (CFO) também será reconhecido no fim do ano.

"O empresário representa toda a estrutura, mas sabemos, como o Ibef, o importantíssimo papel do diretor Financeiro. Então, nós decidimos premiá-lo... Que é aquela pessoa que realmente conduz toda a estrutura financeira da empresa seja premiada pelo Ibef", detalha Ives Castelo Branco.