Nike, Coca-Cola e Nestlé estão na mente do cearense

As marcas mais lembradas pelos cearenses quando eles são questionados sobre o nome que vem à mente de pronto são: Nike, Coca-Cola e Nestlé.

É que o Anuário do Ceará 2024-2025, a ser lançado em 1º de julho, contratou o Datafolha para fazer uma pesquisa de recall.

No caso, dentre as 25 categorias de produtos e serviços avaliados, estas foram justamente as marcas Top do Top da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2024-2025.

De forma espontânea, a Nike foi citada por 5,2% dos entrevistados; a Coca-Cola por 5%; e a Nestlé por 3,9%.

O empate triplo se dá devido à margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Mas aqui, até então, foi a avaliação feita com a população geral.

Quando são considerados apenas os resultados de entrevistados das classes A e B, o empate é quádruplo: Nike (8%), Coca-Cola (6,6%), Nestlé (5,2%) e Samsung (4%).

A pesquisa quantitativa em pontos de fluxo da capital cearense foi realizada entre os dias 15 e 22 de fevereiro de 2024.

De 2002 para cá, o número de amostras aumentou, e começou a ser aplicado critério de desempate. O nível de confiança continua em 95%, e o público é a população de Fortaleza a partir de 16 anos.

Para este ano, as novidades na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2024-2025 é que estreiam as categorias "operadora de telefonia" e "loja de varejo".

E, após oito edições, a marca de "cerveja" mais lembrada pelo cearense volta ao levantamento. E vale lembrar que o resultado apontado aqui nesta coluna é apenas um, pois mais marcas serão divulgadas nos próximos dias pelo O POVO.

A edição 2024-2025 do Anuário do Ceará homenageia os 70 anos da primeira instituição universitária do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC). O Anuário é realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO.

Contas

Segundo estudo inédito realizado pela Serasa, 52% dos nordestinos optam por realizar o pagamento das contas de água, luz e gás pelos aplicativos bancários.

O método mais utilizado é o Pix, apontado por 52% dos respondentes que pagam online.

Em relação ao parcelamento das contas, ainda há desconhecimento. Apenas 5% (água), 7% (luz) e 8% (gás) dos entrevistados afirmaram que escolhem o pagar os débitos em mais meses.

Complexo

O Complexo Solar de Panati, na cidade de Jaguaretama, a 245,9 km de Fortaleza, será inaugurado amanhã, dia 19 de junho.

Executivos da SPIC do Brasil, empresa responsável, e da China, estarão no local. A SPIC Brasil e o Governo do Ceará possuem acordo para desenvolver projetos de geração de energia renovável onshore e offshore no Pecém.

O Memorando assinado na China detalha estudos para a geração de energia solar, parques eólicos offshore e hidrogênio verde e azul.

Handara anuncia fim da RJ

A Handara anunciou o encerramento do processo de recuperação judicial do Grupo, iniciado em 2018.

A medida foi motivada pelos impactos da falta de crédito junto ao mercado financeiro, alta na taxa de juros, aumento dos insumos de sua fábrica, prejudicando sobremaneira seu capital de giro disponível.

O grupo entrou com seu pedido de recuperação, tendo acumulado uma dívida de R$ 60 milhões.

Em comunicado, informa que todos os funcionários foram pagos e os credores quirografários receberam seus créditos de acordo com o novo plano de pagamento aprovado.

"Este caso de recuperação enfrentou um desafio adicional por ter sido iniciado em um período que antecedeu a pandemia da Covid-19", relembra Abreu, sócio da Almeida Abreu Advocacia, que fez a consultoria da empresa.

Aena Brasil

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, figurou em penúltimo lugar no ranking de qualidade de serviços dos nove aeroportos brasileiros sob gestão da Aena Brasil, em abril deste ano.

Segundo relatório da empresa, o terminal localizado na região do Cariri registrou índice de qualidade de 8,43 no quadrimestre. O resultado fica acima apenas da operação do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com nota 7,90.

Na prática, o indicador leva em conta a satisfação geral e as expectativas dos usuários ante os serviços prestados pelos aeroportos. O mais bem avaliado nesta base de comparação é o Aeroporto Internacional de João Pessoa, com 9,04. Em seguida vêm o Aeroporto Internacional de Maceió, com 8,95, e o Aeroporto de Aracaju, com 8,87.



