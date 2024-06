Aço Cearense iniciou mais de R$ 500 milhões de aportes em 2024 para os próximos anos

Foto: Jarbas Oliveira/ divulgação Aline Ferreira, da Aço Cearense

A Aço Cearense já iniciou investimentos altos em 2024 para os próximos, pelo menos, três anos. O desembolso deles é dentro deste mesmo ano, mas com soluções a desenrolar futuramente.

Um deles é na expansão da empresa, na casa dos R$ 350 milhões para o parque fabril, para trabalhar com as trefilas. A trefilação é uma operação em que a matéria-prima é estirada.

São ainda mais de R$ 100 milhões investindo em frota. Então o grupo vai passar a ter mais de 220 veículos entre carretas, caminhões. Além de algo em torno de R$ 50 milhões em tecnologias.

Os dados foram fornecidos por Aline Ferreira, vice-presidente do Grupo Aço Cearense, que esteve no painel "Tecnologia, inovação e visão de futuro", no Summit M7, promovido pela M7 Investimentos, que atingiu a marca de 700 presentes, na semana passada, no La Maison Dunas.

"A gente fez agora, recentemente, um outro (investimento) em CRM (software de gerenciamento). Então são projetos que não acontecem dentro de um único ano, eles começam agora, mas como são grandes e complexos vão durar um ano, outros dois anos, outros três anos", detalha a executiva.

E para o fim do ano, Aline diz à coluna que pretende terminar o ano com pelo menos R$ 6 bilhões de faturamento. Já em tonelagem ela prevê que a companhia vai finalizar 2024 com 20% de aumento em volume.

Neste ano, o Grupo Aço Cearense completará 45 anos de atuação e já realizou mudança de identidade visual. A empresa fabrica aços longos, planos e produtos em aço e inox. Atualmente possui capacidade produtiva de 1,4 milhão de toneladas/ano de aço, mas deve chegar a 1,45 milhão. São mais 4.300 empregos diretos e cerca de 40 mil indiretos, com suas empresas localizadas nos estados do Pará, Tocantins e Ceará.

Hoje é formado pela Sinobras (PA), Sinobras Florestal (TO), Aço Cearense Comercial (CE), Aço Cearense Industrial (CE), Instituto Aço Cearense (CE) e a Aço Cearense Logística (CE). O Grupo tem uma base de mais de 15 mil fornecedores e 16 mil clientes.

De empreendimentos, dois se destacam atualmente: a expansão da Sinobras, sua siderúrgica, e a construção de uma nova aciaria em parceria com a Vale, em Marabá, no Pará.

Shopee

A Shopee, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), anuncia o lançamento da iniciativa "Mulher do Ano Shopee - edição vendedoras".

As inscrições vão até 31 de julho em shopee.com.br/m/mulher-do-ano-shopee.

Serão contempladas 15 mulheres em três categorias: transformação digital, impacto social e performance.

No Ceará, as cidades com mais mulheres na plataforma são: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte.

Cerus Bank

A Cerus Bank lançou serviço de financiamento para condomínios e mira o mercado cearense.

O crédito é voltado para reformas ou até mesmo implementação de energia solar, portaria remota, individualização de água e gás etc.

Para aceitação do financiamento é feita análise do crédito e deve-se comprovar movimentação financeira, assembleia com pauta específica e taxa extra para pagamento do empréstimo e parcela com teto máximo de 30% da receita.

Lanlink

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-01-2023: Projeto Legados. Charles BOris. Chales proprietario da LANLINK falando do legado da sua familia e como ena tecnologia. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Projeto da Lanlink em implantação no Banco do Nordeste (BNB) venceu premiação da Lenovo "Channel Summit 2024", como melhor "Venda de Soluções".

A marca cearense, atuando há 35 anos no mercado de tecnologia da informação no Brasil, aplicou um sistema que contempla o backup do ambiente open da instituição bancária de fomento, com todas as aplicações e dados fora do ambiente mainframe (computador de alto desempenho usado para fins de computação em grande escala).

Para isso, a Lanlink integrou seus serviços a soluções da Lenovo e da VEEAM, especialista em soluções de cyber resiliência.

O movimento foi considerado a maior implantação de backup do Brasil utilizando tecnologia VEEAM e considerando o número de VMs (máquinas virtuais).

Basicamente houve destaque devido ao gerenciamento e à restauração otimizados e com alta disponibilidade - realizando o processo de backup em dois ambientes distintos.

Sunne lança IA

A cearense Sunne, com atuação no mercado de energia por assinatura, lançou inteligência artificial (IA) para profissionais do segmento renovável.

A solução estará disponível a partir da próxima semana, dia 2 julho.

O sistema foi projetado para ajudar os profissionais a entender as regulamentações e leis específicas do setor de energia no Brasil.

"A ideia é ter um consultor digital de energia na palma da sua mão, pagando uma fração do que você pagaria para uma mentoria ou consultoria", explica Yuri Frota, cofundador e CEO da empresa.

Em suma, como os profissionais geralmente contratam mentores ou consultores para esclarecer dúvidas e otimizar seus próprios negócios, devido à complexidade das regulamentações e variações tributárias entre os estados, a IA vem para facilitar estes pontos.



