Polo automobilístico em Horizonte com bases no Mover

Foto: Aurelio Alves Em 2021, Ford anunciou fechamento da fábrica da Troller, que empregava quase 500 pessoas em Horizonte

O polo automobilístico visado pelo Governo do Ceará para Horizonte, já deve vir com bases no projeto Mover, sancionado no mês passado pelo Governo Federal.

O município perdeu a fábrica da Troller em 2021, com quase 500 demissões. A área fabril já foi desapropriada e ganhou decreto estadual para desenvolver no local um polo para o setor.

Para entender, o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) virou o novo marco regulatório de emissão de carbono no País.

Com isso, o que se espera para o Ceará é o incentivo a veículos sustentáveis e a realização de pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Então, no mínimo, seriam desenvolvidos carros híbridos flex a elétricos.

Também entram no bojo do programa federal 55 habilitações, dentre elas, instalação de unidade de reciclagem; estímulos para a matriz energética brasileira; valorização dos biocombustíveis); novas tecnologias de propulsão e eletrificação etc.

Outro ponto será a frente de descarbonização em duas etapas. Uma na produção, para aumentar a competitividade dos veículos nacionais ante os do Exterior; e outra na redução mesmo da emissão do carbono.

Diante disto, o Ceará já tem as bases para desenvolver este sonho antigo, que agora é visto no governo Elmano também.

Em Horizonte, o decreto diz que o objetivo é "incentivar o estabelecimento de novas empresas do setor automobilístico no Estado; desenvolver programas de capacitação e treinamento para profissionais da área, em diferentes níveis; criar ambiente propício para redução de custos de logística e estoques, bem como permitir melhor acompanhamento e avaliação dos fornecedores".

Apesar de o documento trazer que as articulações ficam a cargo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (Adece), Salmito Filho, titular da SDE, diz que o governador está à frente e prefere não dar mais informações.

À coluna, Elmano de Freitas (PT) detalha que a ideia é até mesmo produzir as peças que serão utilizadas nesses carros, no Ceará. "Estamos em negociação e temos que aguardar as negociações avançarem".

Couro Fino

A Couro Fino mira expansão no Norte e Nordeste e inaugurou sua primeira loja em Belém (PA), em frente ao Shopping Pátio Belém, com aporte de R$ 2 milhões, 120 empregos indiretos e prevê impacto em mais de 1.200 revendedores.

Para este segundo semestre, projeta crescimento de 20,92% no faturamento em relação a 2023. No Ceará, a marca já tem nove lojas próprias em Fortaleza e uma no Eusébio. Hoje atua com 40 fábricas terceirizadas.

Fidelização

O Supermercado Pinheiro passa agora a oferecer totens com ofertas personalizadas aos clientes PIN Clube. A ideia é se voltar para a fidelização.

São descontos exclusivos de acordo com o perfil de cada consumidor cadastrado em sua rede de fidelidade.

Para utilizar, o membro do PIN Clube digita o CPF e aguarda a impressão do "Cupom do Bom" personalizado. Segundo a empresa, o tíquete médio dos clientes PIN Clube é o dobro dos clientes não categorizados.

Kroma

A Kroma Energia divulgou o investimento de R$ 70 milhões em geração distribuída até julho de 2025. Com atuação no Mercado Livre de Energia, a empresa mira projetos de geração distribuída há dois anos, quando lançou a Flip Energia, solução especializada para quem quer gerar a própria energia.

A Flip Energia possui projetos em operação nos estados de Pernambuco e Ceará. Em paralelo, a Kroma segue com os investimentos em grandes complexos energéticos.

A empresa agora está na primeira fase de construção do que será o maior complexo solar da companhia até então, o projeto, localizado no Vale do Jaguaribe, orçado em mais de R$ 700 milhões.

O Complexo Arapuá deve começar a operar em janeiro de 2026 e terá uma capacidade instalada de 250 megawatts pico (MWp).

Inscrições abertas!

Foto: Joao Filho Tavares Turma dos Novos Talentos na sala de reuniões da Redação do O POVO

As inscrições para o curso "Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo" estão abertas até 15 de julho.

Promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, o curso tem duração de três meses e oferece aulas teóricas e práticas nas redações do Grupo O POVO.

Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve estar cursando a partir do 4º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza.

O curso hoje é o principal canal de entrada no Grupo O POVO. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: fdr.org.br/novostalentos



