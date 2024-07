Ampliação do pé-de-meia em agosto

Foto: Beatriz Boblitz FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-06-2024: Ministro da Educação Camilo Santana (PT) discursa no Palácio da Abolição no lançamento de editais para a construção de novas escolas em tempo integral. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo)

O Ceará chegou a mais de 215 mil jovens beneficiados pelo Pé-de-Meia, programa do Ministério da Educação que incentiva a permanência de estudantes no ensino médio, evitando a evasão escolar, que chega a 500 mil jovens do ensino médio, por ano, no Brasil. Os dados são do ministro Camilo Santana (PT), em entrevista à coluna.

No País, o Pé-de-Meia alcança 2,5 milhões de jovens e vale lembrar que o MEC vai ampliar agora, em agosto, para mais 1,2 milhão de beneficiários, alcançando 3,7 milhões de estudantes. Isso ocorre porque ele valerá para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para outros beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico).

"Já estamos fazendo desenho e vamos agendar agora o início das aulas em agosto para que a gente faça o anúncio do programa (ampliado) do Pé-de-Meia para todo o País."

Na ocasião da entrevista, Camilo frisou que os gastos com educação não podem ter um teto. "Acho que temos que respeitar o piso constitucional, que voltou com o arcabouço, farei minha defesa intransigente disso. Eu não tenho dúvidas de que é o que o presidente pensa. Aliás, eu chamei agora alguns economistas para estudar de que forma a gente precisa ampliar ainda mais os recursos da educação."

Ele acrescenta que está estudando para ampliar ainda mais os investimentos em educação, voltado a mais institutos federais e ao ensino técnico no Brasil. "Eu acho que nós temos que ampliar ainda mais os recursos, principalmente da educação básica no País."

Baseado no novo Plano Nacional de Educação (PNE) a previsão é de, em dez anos, aumentar os investimentos em educação para alcançar 10% do Produto Interno Bruto (PIB).

Ambev

Ambev abriu inscrições, que seguem até as 18h de 31 de julho, para o Fermenta, programa que incentiva e investe em projetos de cultura cervejeira. Gratuitamente, o interessado pode acessar a plataforma Prosas (editalfermentaambev.prosas.com.br). Os projetos podem ser de até R$ 50 mil. Serão priorizadas mulheres, população negra, comunidade LGBTQIAPN , pessoas com deficiência, em situação de refúgio e com baixa renda.

Cimed

A Cimed reforça o estoque de remédios antigripais, medicamentos para dor, inflamação e antialérgicos, os chamados OTC, que não exigem prescrição médica. Na fatia de medicamentos vendidos pela marca no Ceará, os genéricos correspondem a um faturamento de R$ 4,3 milhões, sendo o antialérgico Loratamed líder de vendas na categoria, representando cerca de R$ 1,6 milhão. O segundo lugar é do Cimegripe com faturamento de R$ 1,5 milhão.

Foto: Viktor Braga/UFC No recorte do público A e B, a UFC ocupa o pódio neste ano.

Centro Cultural do Benfica

O secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, esclarece que o Corredor Cultural do Benfica, projeto em parceria com a UFC, faz parte do programa da Prefeitura de requalificação de espaços urbanos e de mobilidade. A ideia é transformar toda aquela área em torno da UFC, do Benfica, em uma região de trânsito calmo e com características urbanísticas diferenciadas. "Ainda vai ser feito um projeto detalhado, licitações e obviamente a captação de recursos para fazer a obra. A expectativa é que esse projeto só seja implantado a partir do próximo ano."

Bob's no Cariri

O Bob's inaugurou operação no Cariri, em Juazeiro do Norte. O quiosque está no Supermercado Mix Mateus, no bairro do Triângulo. O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 18h.

Esse é o sétimo ponto de venda do Bob's na cidade que já conta com unidades no Shopping Cariri, Cariri Shopping II, Praça Cariri, no Posto Padre Cícero e na Praça dos Franciscanos, em Juazeiro, e na Praça da Sé, no Crato.

Atualmente, a rede conta com 17 operações entre lojas e quiosques no Ceará. O foco da marca é chegar a médias e pequenas cidades cearenses com potencial de mercado, cuja população seja a partir de 80 mil habitantes. Os municípios de Tianguá, Pacatuba, Aracati, Aquiraz, Iguatu, Crato, Sobral, Maracanaú, Caucaia e a capital Fortaleza estão no radar.