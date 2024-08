A preparação dos portos para o hidrogênio verde

Foto: FCO FONTENELE No Ceará, a projeção é de que a soma dos aportes no hub do Pecém chegue a US$ 30 milhões já em 2030

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou o estudo "Diagnóstico de Descarbonização, Infraestrutura e aplicações do Hidrogênio nos Portos", realizado em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Hoje, cinco equipamentos brasileiros têm acordos voltados ao hidrogênio de baixo carbono e o Pecém lidera, com 36 intenções de investimentos para o hidrogênio verde (H2V).

Os outros empreendimentos são os terminais Suape (PE), Antonina (PR), Paranaguá (PR), e do Açu (RN).

O levantamento avaliou se as infraestruturas portuárias estão se preparando para o recebimento de embarcações com combustível verde, produção de energia eólica, eletrificação de equipamentos portuários e sistemas Onshore Power Supply (OPS).

O foco é em checar o preparo para a realização da transição energética e da descarbonização.

A partir daí, o próximo passo é estabelecer orientações e diretrizes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa por navios em portos e viabilizar a descarbonização da infraestrutura portuária e dos serviços portuários prestados.

O levantamento foi realizado no bojo do Programa Internacional de Hidrogênio H2Uppp, financiado pelo Ministério da Economia e Ação Climática da Alemanha.

O país é um dos mais interessados em comprar a produção de H2V de outras nações.

O plano alemão é identificar, preparar e acompanhar a implementação de projetos para a produção e uso de aplicações de hidrogênio verde e derivados, bem como aumentar a conscientização e transferir conhecimentos para o desenvolvimento de projetos.

Como o acordo foi firmado em setembro de 2023 com a GIZ, a previsão é que o projeto seja dividido em três eixos.

O primeiro, finalizado em 2021, tratou da revisão da experiência internacional, análise de documentos, artigos técnicos e científicos e estudos sobre transição energética e descarbonização no transporte marítimo e nos portos. O segundo foi este aprovado agora.

Já o terceiro será conduzido pela Antaq e vai apresentar um estudo de caso por meio de levantamento de campo e entrevista semiestruturada com portos e entidades do setor portuário.

Dentro deste contexto, o Porto cearense, por exemplo, busca trabalhar na transição energética e descarbonização. Recentemente anunciou, por exemplo, a troca de uma térmica a carvão por gás natural.

Tintas

As vendas de tintas imobiliárias aumentaram 2,1% no primeiro semestre ante igual período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), o crescimento foi ainda maior no Nordeste (3,6%).

Em seguida vêm Centro-Oeste (3,2%), Norte (2,9%), Sul (1,9%). O Sudeste, que representa metade do mercado nacional, teve acréscimo de 1,3%. Para o ano, esta indústria projeta crescimento de 2,5%.

Água do G20

Para quem gosta de bastidores, a Naturágua foi escolhida pela organização da cúpula do G20 para ser a água mineral oficial do evento aqui em Fortaleza.

A vertente premium e as demais marcas da companhia estiveram à mesa dos encontros com os ministros.

A Premium é aquela que foi lançada no início deste ano e é voltada para o público que foca em saúde, bem-estar. A embalagem é de alumínio laminado, nas versões com e sem gás, sendo reciclável.

Startup NE

O Sebrae-CE e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) lançam amanhã o programa Startup NE, a partir das 15 horas, de forma online.

As inscrições são pelo site tinyurl.com/3rbtpsv7, que leva para a loja do Sebrae-CE. Na ocasião, serão apresentados os detalhes do edital que irá selecionar startups cearenses ou projetos inovadores do Estado.

Das startups selecionadas, a ideia é que 60 sejam contempladas com uma Bolsa Sócio Empreendedor, no valor de R$ 6.500, por até seis meses.

Serão investidos cerca de R$ 2,3 milhões, com recursos do Sebrae/CE e da Funcap.

O Sebrae também investirá cerca de R$ 1 milhão na contratação de uma Aceleradora, para ajudar no desenvolvimento das empresas.



