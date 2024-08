Big Data no Ceará até o fim de 2025

Foto: FERNANDA BARROS Secretário do Planejamento, Alexandri Cialdini, toca o projeto Big Data

A coluna apurou que o projeto Big Data Ceará tem previsão para que seja implementado até o fim de 2025.

O plano é que ele seja um repositório governamental para integrar, armazenar e gerenciar grandes volumes de dados provenientes de diversas fontes e órgãos do governo. A ideia é embasar a tomada de decisões com base em dados.

Hoje as empresas já implementam a Ciência de Dados nas tomadas de decisões. Fazer isso no sistema público, para saber quando e onde colocar o dinheiro do contribuinte, é essencial.

Esse projeto faz parte do Programa Ceará Mais Digital, que é financiado por uma linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O programa é justamente para avançar na transformação digital do Estado. Segundo a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), o programa envolve uma operação de US$ 38,7 milhões, sendo US$ 31 milhões obtidos pelo empréstimo com o BID e US$ 7,7 milhões de contrapartida do governo cearense.

"A plataforma visa implementar práticas modernas de governança de dados, assegurando a qualidade, a segurança e a conformidade das informações. Com isso, a população vai ter à disposição melhores serviços públicos, sem a necessidade de realizar vários cadastros", informa comunicado da Seplag.

Inicialmente, o projeto prevê a contratação de consultoria especializada em engenharia de dados para apoiar a implementação do Big Data. O recebimento de propostas de interessados foi até o dia 21 de agosto.

Dentre as fases esperadas, são três. A primeira consiste na construção de uma plataforma de nuvem, responsável pela integração e estruturação da engenharia de dados.

Na segunda etapa, será implementada uma solução de governança de dados, que definirá estratégias de segurança, bem como os donos e consumidores desses dados. A última abrangerá ferramentas de inteligência artificial.

Hoje o Big Data está na primeira etapa, ainda com foco na contratação de profissionais especializados. Além disso, estão sendo realizadas reuniões com outros órgãos estaduais para a prospecção de parcerias.

Beach Park

O Grupo Beach Park implementou uma sala de aleitamento materno para as colaboradoras. O local fica no Wellness Beach Park Resort e já possui itens de higiene para esterilização das embalagens onde o leite será armazenado com etiquetas de identificação.

Além disso, a empresa informa que disponibilizará frascos de vidro para armazenamento e bolsa térmica para ser utilizada no transporte do leite até a residência.

Greve

Os trabalhadores do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) anunciaram greve em todos os estados onde possuem unidades, inclusive no Ceará, com sede em Fortaleza.

A ideia é pressionar para melhor proposta de reajuste e atualizações no acordo coletivo de trabalho.

Os colaboradores não aceitam que a empresa acabe com o anuênio e a licença-prêmio para os novos contratados e discordam da reposição salarial e de benefícios propostos.

Proenergia Summit 2024

Foto: Marina Klink/Divulgação Amyr Klink falará de energias renováveis, sustentabilidade, empreendedorismo, estratégia e superação

O Proenergia Summit 2024, promovido pelo Sindienergia-CE nos dias 11 e 12 de setembro, confirma a vinda de Jean-Paul Prates, ex-presidente da Petrobras e conselheiro do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne); Luis Viga, country manager da Fortescue e presidente da ABIHV; João Henrique de Araújo Franklin Neto, presidente da Eletrobras Chesf; entre outros.

A palestra de encerramento ficou a cargo do empresário, navegador e escritor Amyr Klink.

O atual ministro da Educação, senador Camilo Santana (PT) será homenageado com o Troféu Jurandir Picanço desse ano.

Contas do CE

O Tribunal de Contas do Ceará vai realizar hoje, às 10 horas, sessão extraordinária do Pleno para analisar o parecer prévio das contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), do exercício de 2023.

O colegiado se reunirá no Plenário do Edifício 5 de Outubro, em sessão aberta. O relator do processo nº 07566/2024-6 é o conselheiro Valdomiro Távora. Para quem quiser acompanhar o momento, ele será transmitido pelo canal do TCE Ceará no YouTube.

O parecer prévio é um documento, produzido pelo TCE Ceará anualmente, que verifica a gestão financeira, orçamentária e patrimonial do Estado, a partir de documentos apresentados pelo Governo. Por ele é possível acompanhar como o dinheiro arrecadado pelo é gasto e se as despesas foram feitas de acordo com o planejado.



Mais notícias de Economia