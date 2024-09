24 municípios do Ceará estão altamente vulneráveis climatologicamente

Foto: FERNANDA BARROS CÉU do Ceará recebe fumaça de queimadas na África e na Amazônia

Dos 184 municípios cearenses, 24 (13,04% do total) estão em condição de alta vulnerabilidade em relação ao clima em 2024, segundo o Índice Municipal de Alerta (IMA), que avalia uma série de 12 indicadores, buscando captar o conjunto de aspectos climatológicos, agrícolas e sociais do território estadual.

Entram nesta lista, portanto, Independência; Milhã; Acopiara; Baixio; Itatira; Quiterianópolis; Umari; Pedra Branca; Saboeiro; Catarina; Ibicuitinga; Ipaumirim; Carnaubal; Senador Pompeu; Icó; Choró; Antonina do Norte; Itapiúna; Mucambo; Campos Sales; Piquet Carneiro; Irauçuba; Pacujá e Lavras da Mangabeira.

Esse instrumento trata sobre orientações preventivas sobre adversidades climáticas no Ceará, foi publicado pela Gerência de Estatística, Geografia e Informação (Gegin) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), e mostra que a maioria dos municípios, sendo 80 (43,48% do total), encontra-se na classe média-alta do índice, 54 (29,35%) na média e 26 (14,13%) na baixa vulnerabilidade. A análise foi realizada nos meses de janeiro a junho de 2024.

Quando se compara o IMA com os resultados de 2023, percebe-se melhora em 43 cidades no tocante aos fatores climatológicos e agrícolas.

Mas os dados deste ano apontam para uma concentração nas faixas intermediárias de vulnerabilidade, o que sugere que, embora alguns avanços tenham sido alcançados, alguns municípios ainda enfrentam desafios substanciais.

No extenso documento, vê-se que o município de Independência é o mais vulnerável às questões climáticas, agrícolas e sociais e que os principais fatores que contribuíram para essa alta vulnerabilidade foram o escoamento superficial, o desvio normalizado das chuvas e a situação hídrica dos mananciais.

Por outro lado, os indicadores relacionados à proporção de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, o número de vagas do seguro safra e a perda de safra obtiveram os melhores resultados da cidade.

Já o grupo de baixa vulnerabilidade é composto por 26 municípios: Chorozinho; Camocim; Guaramiranga; Paraipaba; Cascavel; Trairi; Uruburetama; Pacoti; Pindoretama; Caucaia; Paracuru; Tianguá; Palmácia; Maranguape; Itaitinga; Pacatuba; São Benedito; Aquiraz; Viçosa do Ceará; Maracanaú; Guaraciaba do Norte; Barroquinha; Eusébio; Ubajara; Fortaleza; Ibiapina. Estes tiveram maiores precipitações pluviométricas no ano e possuem boas condições de infraestrutura hídrica, melhor situação relativa de produção agrícola e satisfatórios indicadores de assistência social.

Sobre Região, a localização dos mais vulneráveis predomina no Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão dos Inhamuns, Sertão dos Crateús, Vale do Jaguaribe e Cariri.

Ou seja, têm índices pluviométricos mais baixos, perdas de safra e predominância de culturas de subsistência. Destaca-se que nas regiões do Sertão dos Inhamuns e Sertão de Canindé, todos os municípios foram classificados como de média-alta ou alta vulnerabilidade.

Isso significa que necessitam de ações específicas para mitigar os impactos climáticos e de fortalecimento da convivência com a seca.

E as cidades menos vulneráveis ficam na Serra da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Grande Fortaleza, Litoral Norte e Litoral Leste. As áreas são mais resilientes aos desafios climáticos e sociais, com melhores condições socioeconômicas, acesso a recursos hídricos e infraestrutura mais robusta.

A Voke, empresa com atuação nacional na locação de hardwares pelo modelo As a Service (como serviço) e na comercialização de equipamentos seminovos de tecnologia, anuncia a aquisição da cearense CSI Locações, empresa que atua no mercado nacional de outsourcing (terceirização) de equipamentos de TI, desde 1999. A motivação da compra foi a atuação da CSI no Norte e Nordeste e a agilidade e tração no atendimento de clientes.

Futura Trends

Na quinta-feira, 5, ocorre a 14ª edição do seminário Futura Trends 2024, que discutirá "Transformação Digital, Liderança e Inovação Disruptiva".

O evento acontecerá no Teatro Riomar Fortaleza com transmissão simultânea pelas redes sociais do O POVO, debatendo sobre as ferramentas tecnológicas e digitais que estão moldando o presente e o futuro, os impactos das novas tecnologias na liderança, nos talentos, nas políticas de inovação e nos processos dos governos e das organizações. Inscrições: tinyurl.com/bddv3c3r

Restaurantes

Já repararam que as vagas para quem quer trabalhar na cozinha não param de ser anunciadas? O segmento de bares e restaurantes segue em ampliação.

A propósito, o Grupo Geppos completa 35 anos com novos investimentos e ampliação da parceria com o Grupo Host. No local onde antes funcionava o Geppos Praia (Av. Beira Mar, 3222, Meireles) vai virar um bar de orla. O grupo ainda vai fazer rebranding do Geppos Italiano, mudar cardápio e fazer redesign da loja do Jardins Open Mall.

Outra marca, a Seu Conrado, anuncia plano de expansão e inauguração da unidade Eusébio, na rua Farias Brito, S/N - Lojas 37 a 45, Amador. A bandeira faz parte do Grupo Evol, com as marcas Parrileiro, Seu Conrado e Burguer & Ponto (especializado em delivery), e espera aumentar seu faturamento em 25%. A nova unidade abre ao público dia 12.

Autismo



Agora, no Ceará, as empresas que incluírem pessoas com autismo no quadro de funcionários são guiados pelo "Projeto Iniciativa de Inclusão do Autista no Mercado de Trabalho" e podem receber o "Selo Empresa Amiga da Inclusão no Estado do Ceará".

Esta comenda será concedida às companhias que comprovem a inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de ações que visem à valorização e à humanização desses cidadãos no mercado de trabalho, principalmente por incentivarem e admitirem.





