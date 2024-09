Bolsa Família não é livre para bets

Foto: Lyon Santos/ MDS Beneficiários do Bolsa Família

Não há que se falar em liberdade para utilizar o dinheiro do Bolsa Família para bets e o Ministério da Fazenda confirmou ontem que o Cartão do usuário não permitirá apostar nos jogos esportivos.

O programa não é voltado para este tipo de entretenimento, que hoje é tratado como uma pandemia de viciados.

Ele visa ajudar a acabar com o ciclo de pobreza e extrema pobreza no País.

E se há critérios para receber o benefício e se o Banco Central (BC) foi mais que claro em mostrar que as bets receberam R$ 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família somente em agosto deste ano, que seja usado para a redução da desigualdade.

O programa se relaciona com o futuro. Integra políticas públicas que atingem a famílias como um todo, e, sobretudo, mulheres e crianças. Para incentivar a saída da situação de vulnerabilidade social, o Bolsa Família atua em quatro vertentes.

Uma delas atinge a primeira infância, ou seja, crianças de zero a seis anos, com R$ 150 por indivíduo nesta faixa etária.

Outro é voltado ao renda cidadania, que garante R$ 142 por pessoa. Há ainda olhar do benefício variável familiar, que é pago quando o núcleo tem gestantes ou pequenos de sete a 12 anos incompletos, ou adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos, na quantia de R$ 50 por cada um que atender ao critério.

Por último, o benefício complementar, que é repassado para garantir o valor mínimo de R$ 600 por família.

Portanto, dada a importância do programa, é trabalhar na prevenção, já que as bets vieram para ficar, sobretudo diante do poder arrecadatório que vão gerar aos cofres públicos.

No Ceará, vale refletir, são 1,4 milhão de famílias que recebem o Bolsa Família. Aqui, o valor médio em setembro estava em R$ 677,99.

Em miúdos, tem-se 562 mil crianças de zero a seis anos contempladas no primeira infância. São ainda 989 mil crianças de sete a 18 anos, além de 81.692 gestantes e 26.901 nutrizes. A injeção do benefício no Ceará foi de R$ 51,36 milhões.

A tradução é que, se pelo menos boa parte destas famílias for composta por pelo menos três a quatro pessoas, metade da população cearense recebe o Bolsa Família. Então, em estados com dependência ainda maior do programa, não é difícil de prever que serão os mais afetados.

Fraldas no CE

O mercado de fraldas pants, ou shortinho, cresceu no Ceará. Dados da Babysec mostram uma alta de 26% no Estado no setor como um todo até agosto deste ano ante igual período do ano passado.

Mas a participação somente da empresa no tipo pants premium no Ceará, nos canais farma e varejo, cresceu de 0,1 ponto percentual de para 14,5 pontos percentuais.

"Babysec passou de 9° marca em share volume para 4° marca posicionada no ranking.1396986481

Filantropia

Após a ação filantrópica "Academia da Vida", em setembro, a Construtora Mendonça Aguiar construirá a nova unidade da instituição Lar Amigos de Jesus.

O projeto é fruto de uma parceria com o Iguatemi Bosque. Para o academia vida foram disponibilizadas esteiras na Praça do Jangadeiro para realizar a medição do percurso de 40 mil km, o equivalente a uma volta ao mundo.

Participaram mais de 7 mil pessoas, entre apoiadores, bombeiros, policiais militares, jogadores de futebol, ultramaratonistas e maratonistas.

Restaurantes

Bares e restaurantes no Ceará fecharam parceria para migrar para o mercado livre de energia. A expectativa é reduzir a média falada no segmento energético de cerca de 40% com essa mudança e chega em momento importante, pois outubro vem com bandeira vermelha patamar 2.

Eles aderem à medida nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que fechou acordo com a empresa Kroma Energia, cuja especialidade é justamente a migração de unidades consumidoras para o ambiente de contratação livre (ACL).

Localmente, a Abrasel possui mais de 700 sócios distribuídos por Fortaleza e mais 40 municípios. Os associados terão portanto a mediação e a facilidade para aderir ao acordo fechado com a Kroma Energia.

Foto: FÁBIO LIMA Pesquisa traz dados sobre potencial de compras para o Dia das Crianças

Dia da Criança em Fortaleza

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) do Ceará divulga hoje a Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia da Criança.

A coluna antecipa parte do resultado e mostra que, para a data, os itens mais procurados são brinquedos, com 72% de intenção de compra, seguidos por artigos de vestuário e acessórios (26%), bicicletas (6%), calçados (3,5%) e jogos de tabuleiro ou educativos (3,3%).

A preferência por pagamentos será à vista - 60,8% dos entrevistados indicaram que usarão dinheiro, Pix ou cartão de débito.

O cartão de crédito surge como a segunda forma de pagamento mais comum, representando 42,1% das respostas.





