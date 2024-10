Indústria: emprego, massa salarial e rendimento dos trabalhadores crescem

Foto: AURÉLIO ALVES Indicadores da CNI mostram que indústria apresenta melhores resultados em 2024

A força da indústria brasileira se mostra quando os principais dados reagem bem. E na passagem de julho para agosto, todos os indicadores que medem o desempenho do mercado de trabalho industrial cresceram no País. As métricas também apontam estabilidade em relação a faturamento, horas trabalhadas na produção e utilização da capacidade instalada.

O balanço é da pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), publicada ontem, e mostra que foram especificamente o emprego, a massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores na indústria de transformação que registraram alta. Mais que isso, o emprego não registra resultado negativo há 11 meses.

Isso porque, em agosto, a quantidade de postos de trabalho na indústria subiu 0,4% ante julho, sendo a 11ª vez consecutiva sem queda no indicador. Frente a igual período de 2023, a elevação foi de 3,1%. E no acumulado dos oito primeiros meses do ano o salto foi de 1,9%.

Dentre todos os resultados do mercado de trabalho industrial, a massa salarial real da indústria de transformação foi a que teve maior reação, com alta de 1,5% na passagem de um mês para outro. Ainda foi de 1,7% ante agosto do ano passado e de 3,3% no acumulado de oito meses (janeiro a agosto).

Já o rendimento médio dos trabalhadores avançou 1,1% ante. Porém, aqui houve retração de 1,3% diante de agosto de 2023, mas subida de 1,4% no acumulado do ano.

Afora o mercado de trabalho, no que tange a atividade industrial houve estabilidade nos três indicadores. Exemplo é o faturamento real das empresas que registrou leve variação de 0,7% na passagem dos meses. Nas outras bases foram altas de 5,3% ante igual mês do ano passado e 3,7% no acumulado do ano. Em seguida repetem estabilidade as horas trabalhadas na produção ( 0,1%) em agosto. Frente ao ano passado o salto foi de 4,8% e nos oito meses deste ano foi de 3,6%.

Por último, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) foi medida em 79,3% em agosto, o que significou 0,2 ponto percentual abaixo do que foi observado em julho. Está ainda 0,7 ponto percentual acima de agosto de 2023.

Para ler o cenário de como a indústria brasileira caminha, Larissa Nocko, economista da CNI, frisa que o quadro de 2024 já é melhor que o do ano passado e que o segundo semestre aponta sinais de crescimento, embora mais modesto em relação ao que se apresentou no primeiro semestre. "Dados relacionados à demanda por bens industriais, incluindo o baixo nível de estoques, e ao próprio mercado de trabalho, têm reforçado essa ideia de que a procura por bens industriais deve continuar avançando na segunda metade do ano", avalia.

Pós-eleição

O Tribunal de Contas do Ceará vai apresentar amanhã, às 10 horas, o plano de atuação do órgão pós-eleitoral. O objetivo é garantir uma transição de mandato capaz de assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população e a adoção de práticas de gestão transparentes, eficientes e responsáveis. Na ocasião, serão apresentados o site e a cartilha "Transição Responsável". Será no Salão Multiúso (8º andar) - Rua Sena Madureira, nº 1047 - Centro.

Aeris

A Aeris Energy, com sede no Ceará, aposta no braço Aeris Services para crescer cinco vezes mais nos próximos. É o que frisa a companhia em comunicado ao se divulgar como Patrocinadora do Brazil Wind Power 2024, evento dedicado à energia eólica que abrange a América Latina. A vertente da empresa aposta em soluções em energia renovável. Uma das justificativas para mirar no crescimento é a necessidade de expansão da infraestrutura de suporte.

Empregos 2

O Grupo Mrh realiza mutirão de vagas temporárias com ofertas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana. São mais de 60 vagas temporárias nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Caucaia e Maracanaú. O mutirão acontece no próximo dia 11 de outubro, às 9h, na sede da Mrh Locação de Mão de Obra, localizada no bairro Guararapes, em Fortaleza. Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão comparecer ao local com currículo em mãos.

As oportunidades são para as áreas de administração e serviços, divididas entre os cargos de analista contábil, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, operador de produção, serralheiro, ajudante de serralheiro, auxiliar de arquivos, capataz, pedreiro, auxiliar de produção e outros. Os contratos são entre 60 e 180 dias.



Mais notícias de Economia