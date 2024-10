Naming rights: Cessão de direitos da Arena Castelão já têm procura

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Arena Castelão, em Fortaleza-CE, recebe jogos das principais equipes do futebol cearense

A etapa ainda é de preparação e alinhamento com as demais secretarias envolvidas para que então a ideia seja levada à sociedade. O processo, se será concorrência pública, por exemplo, também não foi definido.

O primeiro passo, que é a realização de discussão envolvendo a população cearense, na forma de Audiência Pública, ainda será realizado para que a cessão de direito de nome da Arena Castelão, mais conhecida como naming rights, seja tocada. Mas já há interessados.

Um dos nomes apurados pela coluna é o Barney's. Marcelo Pimentel, idealizador da marca, diz que tem "bagagem para isso como empresa local" e diz que é de superinteresse a informação de que o Governo do Ceará quer fazer a cessão de direitos da Arena Castelão.

"E vamos concorrer a esse título", diz ele, durante a comemoração de 13 anos da hamburgueria Barney's Burger, que já deu origem a outros empreendimentos, como Butcher's 746, Olli's Burger, Estela Pizza, até a fundação do grupo Pim Food, que atualmente inclui também a Miner, em uma sociedade separada.

No lado do Governo do Ceará, outro processo de interesse, que ainda corre com os trâmites e ainda sem data de lançamento é a do Autódromo mais antigo do Nordeste, o Virgílio Távora, que fica no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. Mas neste caso o processo será de leilão e não de naming rigths.

Ele é de 1969 e já recebeu provas de endurance, Stock Car, Copa Truck, motovelocidade, entre outras. Tanto esse quanto o da Arena Castelão serão leilões promovidos pela CearaPar, empresa de gestão de ativos do Estado.

Por enquanto, quem demonstrar interesse em aplicar a sua marca à Arena Castelão ou quiser saber sobre qualquer outro equipamento ou evento, mesmo que os trâmites não tenham iniciado, já pode apresentar intenção, por meio de um requerimento eletrônico intitulado Proposta de Aquisição de Imóvel Público Estadual (Paipe), disponível no site da CearaPar (negocios.cepart.com.br)

"As propostas são fundamentais para que o processo seja efetivamente iniciado, pois demonstram o interesse da sociedade, dos investidores, naquele negócio específico", destaca Carolina Monteiro, presidente da Companhia.

Vale lembrar que, desde o fim de 2023, a CearaPar anunciou que o Governo do Ceará faz negócios com seus ativos imobiliários e está aberto a avaliar alternativas das mais diversas, sempre no entendimento de otimização de seus ativos.

As possibilidades vão além da aquisição direta (compra, aluguel, permuta) e chegam a formatos inovadores como a construção específica para um fim (built to suit), a venda com arrendamento de longo prazo (sale and leaseback), dentre outras ideias, como o naming rights.

Vila Galé

O Vila Galé Collection Sunset Cumbuco será inaugurado no dia 28 de novembro. O empreendimento se vende como premium e irá contar com 116 apartamentos, SPA com piscina interior, salas de massagem, academia, quadras poliesportivas.

O restaurante será em frente à praia integrado com a piscina exterior de adultos. Para as crianças haverá um clube infantil e parque aquático. Na ocasião, serão anunciados mais R$ 1 bilhão em investimentos.

GolLog

Fortaleza vai receber o espetáculo/musical "Clara Nunes - A Tal Guerreira", que conta a história da cantora mineira e fica em cartaz na capital cearense nos dias 18, 19 e 20 de outubro.

O papel principal fica a cargo da cantora Vanessa da Mata. E a logística para trazer toda a estrutura para a Cidade é realizada pela GolLog, unidade de cargas e encomendas da Gol Linhas Aéreas.

Todo o material gráfico e instrumentos musicais são transportados do aeroporto de Congonhas (CGH) até o Cine Teatro São Luiz.

Data center

A V.tal, subsidiária de fibra óptica da Nova Oi, vai realizar na quinta-feira, 17, evento para firmar a pedra fundamental do Mega Lobster, o novo data center da companhia, localizado na Praia do Futuro, a partir das 10 horas.

Na ocasião, executivos da empresa e autoridades locais falarão sobre as características do novo empreendimento hyperscale na região, assim como o plano de expansão da nova unidade de negócios de data centers da V.tal.

A nova instalação será integrada à estação de chegada de cabos submarinos de Fortaleza e ao ponto data center já existente, o chamado Big Lobster, ambos localizados na Praia do Futuro.

A ideia é oferecer a operadoras e OTTs (quem distribui conteúdos pela internet) soluções para acessar o Pix Central (Ponto de Troca de Internet) do Ceará.

Expomarket Condomínios

Nos dias 25 e 26 de outubro, O POVO promove a Expomarket Condomínios 2024, com palestras e rodadas de negócios voltadas inovar na gestão condominial, abordando temas como administração, sustentabilidade e segurança.

Será realizado na área de eventos do Shopping RioMar Fortaleza.

O Expomarket Condomínios é voltado para capacitar síndicos iniciantes e experientes e o público em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Sympla (https://tinyurl.com/avprxh6z) ou no local. O acesso é gratuito.



