O meio plano dos candidados para a saída da tancagem

Foto: FCO FONTENELE Área de tancagem no entorno do Porto do Mucuripe

O próximo prefeito de Fortaleza vai pegar um assunto caro para a economia da Capital, que é a saída do parque de armazenamento de combustíveis do Ceará. Localizado no Porto do Mucuripe, para se ter ideia, ele representa 50% das receitas totais da Companhia Docas, administradora do porto.

Vai ser perda de arrecadação, de empregos e ainda é preciso ver uma solução sobre a área em que ficam hoje seis empresas.

Diante do cenário e do prazo de 2027 determinado por lei estadual para que essas companhias saiam e se instalem no Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), O POVO questionou os dois candidatos a prefeito de Fortaleza quais os planos deles para aquela área.

O assunto, até então, não havia sido abordado em nenhum debate ou sabatina. Mas diante das respostas, ficou claro o meio plano de ambos os candidatos.

André Fernandes (PL) começou citando que as empresas do País sofrem com taxação de impostos e falta de incentivos. E que com a saída das seis empresas ele vai trazer 100.

Milaborante, pensa grande, porém, genérica a resposta, diante do fato de que a área foi considerada de interesse social e ambiental pela lei estadual que dá prazo para a tancagem sair para o Pecém.

Portanto, cabe um plano de urbanização e revitalização a ser pensado entre Governo do Estado e Prefeitura.

O que sequer foi citado pelo postulante da direita. E a situação da retirada sequer tem a ver com taxação, mas sim é um problema antigo, inclusive acompanhado pelo Ministério Público, apontando falta de espaço sequer para expansão.

No outro dia, na sexta-feira, 18, Evandro Leitão (PT) foi sabatinado no O POVO News, no canal do Youtube do O POVO Online.

O mesmo questionamento foi realizado a ele. Mostrou que sabia que as empresas tinham de sair dali também até por uma questão de segurança, pois há risco de explosão em área residencial numa operação com produtos inflamáveis.

De ação, frisou que vai ter de pedir ressarcimento pela perda de arrecadação ao Governo do Ceará, e que muito do que fará dependerá de conversar com o governador Elmano.

No fim, admitiu que ainda não tem plano para o local e que se for eleito vai ter de pensar sobre.

Em suma, os candidatos não tinham colocado em suas propostas essa realidade que baterá à porta do próximo gestor de Fortaleza em 2027.

Corecon-CE

O Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) tem novo presidente. Com a saída de Igor Lucena do cargo por questões profissionais, o 1º vice-presidente agora assume a cadeira de comando da entidade.

Wandemberg Almeida fica à frente do Corecon-CE até 2025. Agora em outubro acontece eleição na entidade, que vai renovar 1/3 dos conselheiros.

Em outubro de 2025 na renovação do outro terço é que nova gestão será escolhida.

Hello Kitty CE

A Cimed lançou no Japão o Carmed Hello Kitty, em parceria com a Sanrio, para comemorar os 50 anos da Hello Kitty com edição especial do hidratante labial, que vira acessório.

O lançamento, que espera gerar um faturamento superior a R$ 50 milhões.

No Ceará, o produto chega aos pontos de venda no fim deste mês. A Cimed vai fabricar 1,6 milhão de unidades do lançamento Carmed Hello Kitty. O kit será comercializado ao preço médio de R$ 49,90.

Siará Tech

A partir de amanhã até sexta-feira, 25, o Siará Tech Summit 2024, no Centro de Eventos do Ceará, tem a previsão de reunir mais de 16 mil visitantes em torno dos negócios digitais gerados pelas startups- empreendimentos em fase inicial, com foco na inovação de produtos ou serviços e que possuem um modelo inovador.

É o terceiro ano do evento, que propõe exibir cerca de 300 startups cearenses, incentivar a troca de informações, estimular a realização de concursos e de festival de games, além de promover rodadas de negócios.

Haverá concurso, em que essas empresas poderão se reunir com até 20 investidores, com o objetivo de viabilizar acordos comerciais e incentivar o crescimento tecnológico em diversos setores. O evento é gratuito e as inscriççoes são em stssebrae.com.br

Santander de olho no Ceará

Foto: Paula Vieira/Santander/Divulgação Ana Paula Vescovi

De olho no Ceará, o Grupo Santander trouxe Ana Paula Vescovi, economista-chefe, para conversar com clientes e empresários de Fortaleza, na semana passada.

O encontro para 100 pessoas foi sobre o cenário econômico do País e do Estado, focando em investimentos e energia no Ceará.

Já Otávio Armani, da área de Banco de Investimento do Santander, comentou sobre fusões e aquisições. Ainda estiveram Paulo César de Lima Alves, diretor do Santander Brasil e responsável pela Rede Nordeste do Banco, e Amanda Rocha, gerente do Corporate do Norte e Nordeste. Depois a agenda de Ana Vescovi contou com almoço em parceria com o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef).



