Na virada para 2026, Réveillon de Fortaleza será descentralizado

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão quer levar Revéillon a mais bairros de Fortaleza

O plano do prefeito eleito, Evandro Leitão (PL), para o Réveillon de Fortaleza é que a festa seja descentralizada.

Em resposta à colunista antes e durante O POVO News especial da tarde de ontem, ele disse que quer levar a festa para mais bairros, com o uso de recursos "sobretudo" de parcerias/patrocínios da iniciativa privada quanto públicos "se necessário".

"É inadmissível você que mora lá no Conjunto Ceará ter que se deslocar do Conjunto Ceará para vir para a Beira Mar", frisa. Ele complementa que o investimento na festa alavanca a economia da Cidade, movimenta os micro e pequenos empreendedores e a economia criativa.

Construção

Elevada carga tributária foi o problema mais enfrentado pela indústria da construção no 3º trimestre de 2024. O entrave foi apontado por 29,2% dos empresários do setor. Na 2ª posição, a falta ou alto custo de trabalhadores qualificados e a taxa de juros elevada foram assinalados por 25,4%. Os dados são da Sondagem Indústria da Construção divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Ataques

O Brasil recebeu mais de 300 mil ataques DDoS no primeiro semestre de 2024. Esse tipo de ataque se refere ao de negação de serviço, ou seja, é aquele que tenta tornar os recursos de um sistema indisponíveis. De acordo com último Relatório de Inteligência de Ameaças da Netscout, o País sofreu um total de 372.825 ataques DDoS no primeiro semestre de 2024 contra 357.422 do último relatório, do segundo semestre de 2023 - um aumento de cerca de 4,3%.

Azilados

O grupo Azilados anunciou parceria com a Mercosul Store e MundoR. Elas vão lançar nova marca, com cardápio minimalista e produtos que consideram mais nobres, trazendo inovações ligadas à tecnologia e educação. O Azilados detém hoje as logos Azilados Casa de Sanduíches e Em Nome da Pizza. A Mercosul Store é a maior distribuidora de equipamentos gastronômicos do Brasil. Já a MundoR é uma rede social voltada para o ramo da alimentação.

Em 2024, o Grupo Azilados expande com a Em Nome da Pizza e com uma linha de saladas. Assim, projeta um aumento de 15% na receita do Grupo com o lançamento da nova marca. Além da Mercosul Store e MundoR, o grupo também fechou recentemente uma parceria com a Farm Frites, que atua no cultivo de batatas e produção de batatas fritas há mais de 50 anos.

Prêmio Equilibrista 2024

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE) anunciou Luciane Sallas, diretora-executiva financeira da M. Dias Branco, como a vencedora da categoria Executiva do Ano no Prêmio Equilibrista 2024. O Ibef-CE também revelou a Empresa Padrão 2024: a Solar Coca-Cola. O vencedor do prêmio Equilibrista será anunciado ainda em outubro. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 19 de novembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.



