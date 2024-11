Algodão do Ceará será lançado em dezembro

Foto: Alan Santos/PR AGRONEGÓCIO cearense prevê ampliação da produção de algodão

Uma nova variedade de algodão com a marca do Ceará, de fibra longa, e já registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), será lançada no dia 7 de dezembro deste ano, em Barbalha (a 548,30 km de Fortaleza), no Cariri.

Na mesma ocasião, quando haverá a ExpoCariri 2024 (6 a 8 de dezembro), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) vai abrir regional no município.

Amílcar Silveira, presidente da Faec, diz que há uma meta de plantar, a partir de 2025, 10 mil hectares.

A inovação é uma parceria da Federação desenvolvida com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae-CE), com o apoio da Federação das Indústrias do Estado (Fiec).

A variedade já foi plantada em um campo experimental da Embrapa, com a primeira colheita neste fim de ano.

Conforme Amílcar, os 10 mil hectares têm potencial para alcançar 10% da demanda das indústrias têxteis e de confecção do Ceará.

Segundo ele, em 2023, o Estado produziu 2,3 mil hectares de algodão, quando em tempos prósperos chegou a 1,340 milhão.

Além disso, a atual demanda da indústria têxtil do Ceará calculada pela Faec é de 106 mil hectares do produto.

"O que nós queremos, na verdade, é que nós estamos tentando resgatar a cultura do algodão", frisa Amílcar. Diante disto, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, pontua que a indústria têxtil cearense é a quinta mais importante do País, mas compra algodão de fora e que tem-se no estímulo desse plantio a oportunidade de transformação do setor.

Amílcar acrescenta que o algodão ceará também gera maior valor agregado, tem melhor resistência a pragas e maior produtividade frente às condições climáticas cearenses.

Outra vertente é o fortalecimento do produtor rural. No evento em Barbalha, a Federação planeja reunir 1.500 produtores.

"O Cariri é muito importante para nós e ainda estamos longe de lá. Fazendo uma sede, vamos dar uma tacada lá para desenvolver o lado do agronegócio do Cariri.

E não é apenas algodão que será plantado no evento. No dia também terá cultivo de milho, sorgo, girassol, soja, entre outros.

BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai ter a partir de hoje o BNDES Crédito Digital, voltado para micro e pequenas empresas.

A ideia é que os clientes contratem diretamente em aplicativos de celular ou internet banking do agente financeiro escolhido.

No lançamento estarão o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a diretora de Crédito Digital para MPMEs, Maria Fernanda, além de representante do Sicredi e do BTG Pactual.

Comercial Maia

A Comercial Maia ao fazer 40 anos lança o livro "Quantos sonhos cabem em um Fiat 147?". É uma biografia de Luiz Maia, fundador.

O lançamento é nesta quinta-feira, 7, às 19h, no La Maison Buffet. Nascido em 9 de novembro de 1951, no distrito de Pedras, em Morada Nova, Luiz é filho de agricultores e se mudou para Fortaleza aos 18 anos.

Em 1975 chegou a ir para São Luís (MA), mas retornou. E foi em um Fiat 147 que começou a vender material de construção, em 1984.

Entrega da J.Simões

Foto: Projeto/J.Simões/Divulgação Projeto de como ficará o J.Studios Skyline

A J.Simões Engenharia prepara o lançamento para este mês do J.Studios Skyline. O conceito é de moradia por assinatura, ou uma forma de alugar imóveis agregando serviços.

Esta vertente faz parte da linha chamada J.Smart, ou seja, será o décimo empreendimento de compactos da marca.

Ficará na rua Desembargador Leite Albuquerque, 499, na Aldeota. Serão estúdios e apartamentos de 24,51 m² a 44,26 m², com opções de até dois quartos. Já a área de lazer inclui piscinas, academia, lavanderia e rooftop no 28º pavimento, com coworking e espaço para eventos.

O valor geral de vendas (VGV) estimado é de R$ 75 milhões para as 150 unidades, em 28 pavimentos. Os apartamentos serão comercializados a partir de R$ 340 mil, com parcelas mensais de R$ 1,6 mil e opção de financiamento de até 30 anos.

Daniel Simões, diretor comercial da construtora, prevê rentabilidade para os investidores com locação de R$ 2,5 mil mensais.

Seminário Fiec

Fortaleza será sede do 7º Seminário Água Innovation, entre os dias 12 e 13 de novembro, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Especialistas, empresários e poder público dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte se reúnem em prol da sustentabilidade, da competitividade e da produtividade, contemplando da agricultura familiar à agroindústria.

As inscrições são gratuitas e ficam disponíveis no site aguainnovation.com.br.

Os temas são ampliação da segurança hídrica; modelos de geração de energia para o desenvolvimento rural; e estratégias para gerar desenvolvimento socioeconômico nas áreas produtivas por meio da geração de empregos e da conquista de novos mercados. Também serão debatidas aplicações da tecnologia de inteligência artificial (IA) no agro.



