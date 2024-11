Mercado de luxo aproxima arquitetos

Foto: Cika Kalixto/O POVO Mariana Mota, da Cerbras, e Roseane Duarte, Duluz

A temporada da CasaCor continua, mas esta colunista encerrou um especial para a 26ª edição do evento no Ceará, o Casa O POVO Economia, na semana que passou.

Dentre todos os oito entrevistados nos quatro programas, de terça-feira a quinta-feira, uma unanimidade, o mercado aproximou mais dos arquitetos nas parcerias para chegar ao cliente de luxo.

São clubes de associação, cashbacks, acúmulo de pontos aos profissionais que levarem projetos importantes. Dos que não avançam para esses pacotes de vantagens específicos, vale a manutenção do relacionamento e do olhar para prazos de entrega e qualidade e inovação maiores nos produtos.

+Local e TEF

Os primeiros convidados do mesacast Casa O POVO Economia foram o sócio fundador da +Local, Breno Régio, e o diretor da TEF Planejados, Davyd Tavares.

Dentre as tendências para 2025, eles destacam os elementos naturais nos projetos, trazendo formas orgânicas e circulares.

Davyd pontua o uso da pedra em móveis e o tecido natural. Breno complementa que hoje há muita madeira, pedra, formatos orgânicos, tons terrosos, verde, azul e menos cores sintéticas.

Bartzen e Letgran

No segundo Casa O POVO Economia especial para a CasaCor Ceará 2024, o sócio diretor da Bartzen Ambientes Planejados, Rodolfo Santiago, dentro da temática de arquitetos, disse que a marca possui um programa de capacitação para os profissionais.

A ideia é levá-los para a feira de design de Madri (Espanha). Já Fernando José Andrade de Oliveira, proprietário da Letgran Granitos e Mármores, foca no fortalecimento do relacionamento com o arquiteto e na busca da fidelização de parceiros por meio da qualidade da entrega.

Cerbras e Duluz

Neste universo CasaCor, a Casa O POVO Economia também trouxe para o debate e a formação de opinião a diretora executiva da Duluz Iluminação, Roseane Duarte, e a vice-presidente industrial e comercial da Cerbras, Mariana Mota.

Dentre os assuntos, a necessidade de capacitação da mão de obra para os segmentos em que atuam. Cerbras e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por exemplo, fecharam curso e a primeira turma vai formar 30 mulheres assentadoras de piso. Mariana detalhou que foram mais de 100 inscrições e que serão seis semanas de estudos.

Já a Duluz tem um Centro de Treinamento. Roseane conta que tem constante contato com as faculdades de Arquitetura e montou um laboratório para ensinar aos recém-formados o a mais sobre o mercado de luz. "Os meus arquitetos hoje são aqueles que investi há dez anos.

SCA e T&C

O mesacast de Economia do O POVO também recebeu o diretor técnico comercial da T&C Industrial, Italo Azevedo, e o diretor da SCA, Flávio Oliveira, que também atua na Pardal Sorvetes e Picolés, marca com um espaço na área de alimentação da CasaCor.

O olhar dos empresários para o evento é o de quanto de negócios que uma exposição como essa pode proporcionar. Flávio detalhou a importância de se levar novidades para o local, no intuito de estimular clientes e parceiros.

Já Italo descreveu a CasaCor como "um grande ecossistema para a inovação". "Aqui é o lugar certo, a hora certa, para a gente conversar com quem está propondo fazer coisas novas", complementou.