2,9 milhões de empregos com programas de habitação pelo FGTS

O Governo Federal divulgou ontem o limites para 2025 do orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com isso, a previsão é gerar 2.929.080 postos de emprego e atender 639.179 famílias/unidades no próximo ano. Para o mercado cearense, o olhar é de avanço na construção civil e sobretudo para a classe média.

Na publicação, tem-se que para a compra de imóveis por famílias com renda mensal bruta situada entre R$ 4.400,01 e R$ 8.000 o teto ficou em R$ 1,44 bilhão.

Segundo o Ministério das Cidades, para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o enquadramento da operação na área de habitação popular não pode ser superior a 70% quando se observa a razão entre o valor nominal da operação de financiamento e o valor de venda do imóvel.

Para Sul e Sudeste esses percentuais ficam em 50%, exceto quando se tratar de aquisição de imóveis retomados pelos bancos. Já o preço do imóvel nestes casos fica limitado a R$ 270 mil.

Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sindicato das Construtoras no Ceará (Sinduscon-CE), diz que o limite de R$ 1,44 bilhão, somado à flexibilização das condições de financiamento, irá "impulsionar significativamente" as vendas de imóveis no Ceará.

"Isso não apenas contribuirá para a geração de empregos e a dinamização da nossa economia, mas também permitirá que mais famílias cearenses realizem o sonho da casa própria", diz.

Sobre a decisão de reduzir a razão entre o valor do financiamento e o valor do imóvel nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Patriolino frisa que é uma demonstração de sensibilidade do governo com as particularidades do mercado imobiliário local.

"No entanto, é fundamental que acompanhemos de perto a implementação dessas medidas e avaliemos seus impactos práticos. A agilidade na liberação dos recursos e a simplificação dos processos burocráticos são essenciais para que os benefícios dessa política pública cheguem de fato à população", complementa.

Black Friday

O período de Black Friday, entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro de 2024, acumulou mais de 1,8 milhão de ações em plataformas como Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok.

Mas o volume de menções foi de 73 mil, marcando uma queda em relação a 2023, quando o termo registrou 129 mil menções.

As informações são da Comscore, empresa especializada em medição de audiência digital.

Lembrete

O pagamento do licenciamento 2024 para veículos com placas de final zero deve ser feito até hoje. O extrato pode ser emitido por meio do WhatsApp do Detran-CE, pelo número (85) 3195-2300, ou pelo site oficial (detran.ce.gov.br), na Central de Serviços. Há opção presencial em qualquer posto do Detran.

O valor é de R$ 172,49 para motos e R$ 201,23 para os demais. Quem não pagar pode ter 7 pontos na CNH mais multa de R$ 293,70. O veículo pode ser recolhido também.

Agro

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou o percentual do bônus de desconto de até 77,41%, referente ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a ser concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do programa de financiamento.

O desconto valerá para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.

Para isso, os agentes financeiros do Pronaf receberão a lista dos produtos que têm direito e o percentual dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025. Os preços de mercado e os bônus de desconto referem-se à novembro.

Mais voos no Ceará

Foto: Glauber M Costa/Especial para O POVO A Gol amplia voos na alta estação

A Gol Linhas Aéreas divulgou ontem a maior oferta de voos internacionais de história na alta temporada de verão, que vai de 16 de dezembro de 2024 a 9 de março de 2025.

São mais de 4.400 voos e 825 mil assentos, uma alta de 30% ante igual período de 2023/2024.

O Ceará terá incremento de 14% na oferta de voos, destacando-se as rotas Fortaleza-São Paulo (Congonhas e Guarulhos) e São Paulo/Guarulhos-Juazeiro do Norte.

São Paulo/Guarulhos-Jericoacoara passará a ter voos diários, e haverá uma rota sazonal de Fortaleza para Manaus.

