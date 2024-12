Fim do ano com alta dos aluguéis

Foto: Fco Fontenele Fim do ano em Fortaleza já tem aumento do valor do aluguel

Fim do ano e o que muito preocupa neste período de virada, com certeza, são as contas.

Em Fortaleza, o aumento no preço dos aluguéis dos imóveis chegou a uma alta de 1,43% na passagem de outubro para novembro. Se forem analisados os últimos 12 meses, o crescimento foi de 9,24%.

Os dados são do relatório de inteligência imobiliária da APSA, a partir de avaliação de 1,5 mil ofertas de locação na Capital, de imóveis de um a quatro quartos.

O estudo mostrou que o valor médio do aluguel praticado na Cidade ficou em R$ 29,80 por metro quadrado (m²), ou seja, R$ 2.980 é o valor de um imóvel de 100 m².

O Mucuripe é o bairro mais caro, com R$ 48,42 por m² e salto de 1,85%, mas recuo de 10,83% nos últimos 12 meses. Meireles vem em seguida, com R$ 43,86 por m², significando mais 4,45% no mês e 1,38% no anual, contabilizando até novembro.

Veja mais abaixo o ranking

1º Mucuripe

Valor do m²: R$ 48,42

Variação mensal: 1,85%

Variação anual: -10,83%

2º Meireles

Valor do m²: R$ 43,86

Variação mensal: 4,45%

Variação anual: 1,38%

3º Praia de Iracema

Valor do m²: R$ 39,01

Variação mensal: -2,72%

Variação anual: -5,69%

4º Cocó

Valor do m²: R$ 38,08

Variação mensal: 0,18%

Variação anual: 8,21%

5º Aldeota

Valor do m²: R$ 34,61

Variação mensal: -1,90%

Variação anual: 16,63%

6º Fátima

Valor do m²: R$ 26,75

Variação mensal: -0,04%

Variação anual: 9,62%

7º Passaré

Valor do m²: R$ 25,18

Variação mensal: -5,76%

Variação anual: -1,68%

8º Centro

Valor do m²: R$ 24,05

Variação mensal: -0,5%

Variação anual: 1,01%

9º Messejana

Valor do m²: R$ 25,25

Variação mensal: 0,40%

Variação anual: 12,38%

10º Papicu

Valor do m²: R$ 22,37

Variação mensal: 2,66%

Variação anual: -13,36%

Empregos

O "Festival Ceará da Diversidade - Vidas em Movimento, Orgulho que Sustenta" vai acontecer nos dias 20 e 21. É promovido pela Secretaria da Diversidade, Secult e Instituto Mirante, e foca nas vozes LGBTQIA+.

Na sexta-feira, às 14h, no Auditório da Pinacoteca, haverá o lançamento do Empodera+". No sábado é das 8h às 12h no auditório da Secult.

Os locais ficam no Complexo Estação das Artes, na rua Dr. João Moreira, 540.

Inovação

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) apresenta hoje a 6ª edição do Índice de Inovação dos Estados, com análise do cenário brasileiro.

O trabalho é feito por meio do Observatório da Indústria Ceará. É aqui no Ceará, desde 2018, que o estudo sobre inovação sobre todo o País é realizado com o apoio da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

São avaliadas as 27 unidades da federação e as cinco regiões do Brasil.

Riomar

O RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, implantou tecnologia de leitura automática de placas de veículos para acesso ao estacionamento do shopping. O mecanismo começou a funcionar na semana que passou e se chama "Acesso Expresso".

Nada mais é que a utilização de leitura automática de placas para entrada e saída de veículos. A ideia da superintendência do estabelecimento é agilizar o fluxo de veículos e dispensar a apresentação do ticket ao sair.

Os clientes podem cadastrar até três veículos no aplicativo do shopping, realizando pagamentos automáticos com o valor debitado diretamente no cartão. Portanto, a entrada e a saída do RioMar será sem a necessidade de apresentar ticket físico. O shopping da bandeira em Recife já utilizava o método.

Novos Talentos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 16.12.2024:Novos Talentos - Encerramento da 33ª turma, (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

As inscrições para os Novos Talentos estão abertas até 23 de dezembro. O curso é promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com O POVO.

O programa capacita estudantes de Jornalismo com aulas práticas e teóricas e é o principal canal de entrada no Grupo O POVO.

Para se candidatar a uma das vagas do curso, o estudante deve cursar a partir do 3º semestre de Jornalismo. As inscrições devem ser feitas pela página oficial do programa: fdr.org.br/novostalentos



Mais notícias de Economia