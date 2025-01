Sem Azul, operadora de Aeroporto de Juazeiro do Norte busca alternativas

Foto: Armando OLima/O POVO Consumidores não encontram a venda voos diretos entre Juazeiro do Norte e as capitais

A empresa que administra o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, agiu ante a informação de possível perda de voos, que infelizmente foi confirmada ontem à noite. A Azul comunicou e chegou com surpresa a notícia de que ela realmente deixará de operar no município, a 527,57 km de Fortaleza.

Vale lembrar que a empresa aérea anunciou a suspensão de voos de Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu, até então negava cancelamento no Cariri, mas não havia mais voos disponíveis para compra a partir do dia 9 de março desde este último fim de semana.

Ontem mesmo a Aena Brasil, empresa da espanhola Aena Desarrollo, reuniu o setor turístico para anunciar as expectativas do aeródromo para 2025. Apresentou os investimentos realizados nos últimos anos e o seu "impacto positivo nos resultados de 2024."

O Grupo ganhou em 2019 o bloco Nordeste, passando a operar a partir de janeiro de 2020 o terminal no Cariri cearense e outros cinco, por meio de contrato de concessão com o Ministério da Infraestrutura e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Para Juazeiro, a estimativa da Anac à época do resultado do leilão era que a circulação de passageiros saltasse de 563,548 mil por ano (2018) para 2,8 milhões até o fim da concessão, em 30 anos (2050). Além disso, o investimento previsto para o terminal de Juazeiro era de R$ 190 milhões.

Um problema no caminho para alcançar esses números passa pelo interesse da iniciativa privada no destino cearense. E a Aena já chegou bem perto da estimativa da Anac, conforme balanço do ano passado. Chegou a cerca de 500 mil passageiros, mais de 7,5 mil operações de pousos e decolagens e nova sala VIP em 2024.

Para este ano, o crescimento é estimado em alta de 3% na oferta de assentos. Conforme a empresa, em 2024, o aeródromo chegou a movimentar 2.315 passageiros num único dia, em 8 de julho, distribuídos em 18 operações de pousos e decolagens. O número é quase o dobro da média diária, que ficou em 1.363 viajantes.

Geração Tech

O projeto Geração Tech 2.0, para formação de talentos para o mercado de tecnologia, oferta 1.700 vagas, sendo 1.200 onlines e 500 presenciais nos bairros de Fortaleza do Pici, Aldeota e Edson Queiroz. O programa é do Governo do Ceará, por meio da Adece, e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do IEL Ceará. A oportunidade é para pessoas a partir de 17 anos, com prioridade para alunos e ex-alunos de escolas públicas. Mais informações em geracaotech.iel-ce.org.br/

Kroma

A Kroma vai realizar a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Complexo Fotovoltaico Arapuá, na região do Vale do Jaguaribe, a 185,99 km de Fortaleza. O evento será em 7 de fevereiro. O parque solar é o maior empreendimento de energia da empresa até o momento. A solenidade será para convidados. O complexo tem previsão de iniciar operação comercial no primeiro trimestre de 2026, com capacidade instalada de 250 MWp e produção anual de 537 GWh.

CE Mais Digital

Foi lançado o Programa de Aceleração Ceará Mais Digital, voltado a apoiar projetos tecnológicos focados na gestão pública municipal, nas áreas de finanças públicas, educação, saúde, infraestrutura, educação fiscal e saneamento, com o objetivo de melhorar a administração pública e promover maior eficiência na relação entre o Estado e os municípios. As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro.

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), com o apoio da Casa Azul, conduzem a ação, que acelerará 10 projetos. As três melhores soluções em gestão pública municipal serão premiadas, com valores de R$ 25.000 para o 1º lugar, R$ 15.000 para o 2º lugar e R$ 7.000 para o 3º lugar. Mais detalhes em fdr.org.br/cearamaisdigital/.

55% dos comércios inovaram

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mapeou o cenário de inovação no comércio varejista brasileiro. De acordo com o levantamento, 55% das empresas afirmaram ter implementado algum tipo de inovação em 2022, enquanto 45% não realizaram nenhuma atividade inovadora.

A pesquisa foi realizada em oito regiões metropolitanas, com 840 entrevistas direcionadas a tomadores de decisão de empresas de pequeno, médio e grande porte, classificadas de acordo com o número de funcionários. Com até 10 funcionários foram consideradas de pequeno porte; de 11 a 49, de médio porte; e as com mais de 50 funcionários, de grande porte.



