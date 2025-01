Confecção, móveis, calçados e automotivo: os potenciais do Ceará

Foto: Miguel Ângelo/Indústria Wirth Calçados/Divulgação Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo

Além do turismo, da cachaça de Viçosa, peças de motos em Russas, entre outros, o Ceará tem planos de desenvolvimento preliminares que abrangem as regiões de Frecheirinhas, Tabuleiro do Norte, Marco e Cariri.

Estes locais são vistos como Arranjos Produtivos Locais (APL), que têm como potencial, respectivamente, a confecção de moda íntima, o mercado de móveis, de reparação automotiva e de calçados.

Em Frecheirinha, estudo do Impulsiona Ceará, iniciativa da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), executado pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), com o apoio das Secretarias do Trabalho (SET) e do Desenvolvimento Econômico (SDE), mostra que os reflexos do segmento de confecção na cidade se dão em geração de empregos, PIB e desenvolvimento local.

No último levantamento, o APL mostra a criação de vagas também em cidades vizinhas. Em 2019, eram 1.937 vínculos empregatícios, um aumento considerável em relação a 2006, quando havia apenas 106.

Em 2018, o valor adicionado bruto da indústria de confecção de Frecheirinha foi de R$ 94.350.000. Além disso, 70% das empresas do APL vendem seus produtos para outros estados do Brasil.

Algumas também possuem lojas presenciais em outras cidades e estados, como Brasília. A produção chega a mais de 175 mil peças por mês.

No Cariri, o segmento de calçados aglomera Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Este APL é responsável por cerca de 48% de todas as empresas de calçados do Ceará.

Em 2020, estes municípios eram responsáveis por 5.929 empregos, o que representa 10,05% do total de empregos no setor cearense.

O pico de empregos foi visto em 2012, com uma participação de 14,67% no total de empregos da economia local. No entanto, essa participação caiu para 6,02% em 2020.

Houve redução no número de empresas e empregos no APL, especialmente entre 2014 e 2017, devido às crises econômicas e políticas no Brasil.

Outro impacto é que os calçados são produto exportação. E a maioria das empresas são microempresas (66,67%), seguidas por pequenas (25,93%) e médias (7,40%).

Já em Marco, a atividade moveleira representava, em 2019, 4,16% do número de empresas e 26,06% dos vínculos empregatícios do subsetor no Ceará. A quantidade de empresas foi de 31 empresas e 527 vínculos ativos para 25 e 1.493 vínculos em 2019.

O que indica crescimento na capacidade produtiva. Este é outro segmento que possui uma participação significativa nas exportações. Em 2021, 35,92% das exportações de móveis do Estado tiveram origem no APL de Marco, indo sobretudo para Estados Unidos e América do Sul.

O outro município que possui plano de desenvolvimento preliminar é Tabuleiro do Norte, com impacto na região do Vale do Jaguaribe por meio da atividade de serviços de manutenção e reparação automotiva.

Para se ter ideia, em 2020, o APL era responsável por cerca de 19,4% do total de empresas do setor na região e aproximadamente 16,3% dos empregos formais.

Neste mesmo ano, as empresas deste APL representavam 16,58% do total das ativas no município e empregavam 5,68% do total de trabalhadores.

Além disso, em 2006, contava com 33 empresas e 155 vínculos ativos, atingindo um pico de 101 empresas e 415 vínculos em 2014. Entre 2015 e 2020, houve uma redução no número de empresas e vínculos no APL. Em 2015, o APL perdeu 11 empresas e 85 vínculos. Em 2016, houve o fechamento de uma grande empresa, resultando na perda de 104 vínculos.

Desafios

Porém, há desafios que se apresentam em todos esses polos cearenses. No mercado de reparação automotiva, a principal dificuldade é a falta de atualização dos trabalhadores em relação às novas tecnologias, especialmente em eletrônica.

O encarecimento das commodities também se apresenta, reduzindo a margem de lucro das empresas. Foram observados entraves ainda sobre a falta de acesso a linhas de crédito e a falta de cooperação e articulação entre os agentes do APL. Ainda vem com força na concorrência o mercado externo.

Pesar

Faleceu Cláudio André Gondim Nogueira, ex-analista e ex-diretor do Ipece, ex-professor do curso de Economia da Unifor, ex-diretor-executivo do Instituto Mauro Borges e coordenador geral do Instituto de Pesquisas Américo Barreira (Ipab). Em homenagem, o Conselho de Economia do Ceará (Corecon-CE) frisa que a trajetória dele foi marcada por uma dedicação incansável à profissão, ao ensino e ao desenvolvimento da região, "deixando um legado de valiosas contribuições para a área de economia.

Motos

O Ceará registrou em dezembro de 2024 um crescimento de 4,5% da frota de motocicletas ante igual período do ano passado, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). É o maior aumento dos últimos nove anos. Em um ano, são quase 82.700 motos a mais circulando. No Sicredi, instituição financeira cooperativa, o saldo da concessão de crédito liberado no Estado atingiu R$ 743 mil em dezembro de 2024.

Eletros e móveis

Os eletrodomésticos e os móveis de segunda mão foram os produtos mais vendidos na plataforma OLX no ano passado, no Ceará. Maio foi o mês de registro de pico nas comercializações desses itens. Na sequência, vêm os meses de julho e agosto. Maio liderou com 1% a mais que abril, que por sua vez já havia superado em 8% o mês de março. Em relação aos anúncios publicados dos dois segmentos, julho foi o período do ano com o maior número de produtos anunciados, com 17% a mais do que em junho.

Dos eletrodomésticos usados, a geladeira teve destaque, e na categoria de móveis, a mesa liderou. No ranking geral, o iPhone ficou em primeiro lugar com 29% de participação nas vendas, seguido pela geladeira, com 19%, bicicleta, com 12,4%, e mesa, com 11,8%.

IA no mercado de ótica

Foto: Eduardo Cavalcante/Óticas Visão/Divulgação Uso de inteligência artificial para escolha de óculos

A Óticas Visão Iguatemi inovou com o uso de inteligência artificial para o mercado em que atua. Além disso, a loja mudou de localização dentro do shopping, indo para a parte mais antiga, pois, segundo Assis Cavalcante, fundador da marca e atual presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, diz que a área é mais movimentada que a parte nova. Na ótica, o sistema de IA analisa alguns fatores para recomendar as armações e lentes ideais para cada cliente. "É inovação a serviço da personalização, garantindo estilo certo e orientação na escolha dos seus óculos e lentes."

