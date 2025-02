Prefeitura de Fortaleza contra grandes devedores

Foto: FERNANDA BARROS Evandro Leitão diz que criação de secretarias é ponto principal de reforma administrativa

Além das já anunciadas medidas de contenção orçamentária, para atingir a meta de otimizar a arrecadação, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), instituiu o Grupo de Alto Valor (GAV), de caráter permanente, para apertar o cerco contra os grandes devedores.

Dentre os atos permitidos, o grupo vai ter competência para realizar buscas administrativas de endereços e bens dos devedores; identificar fraudes contra a ordem tributária; identificar grupos econômicos e/ou responsabilidade de terceiros; e propor convênios para ampliar o acesso a dados sobre devedores.

Na análise do GAV, há três casos de prioridades na mira por recuperar arrecadação: os devedores de alta repercussão econômica para o Município, ou cujo grau de recuperabilidade da dívida seja considerado alto; aqueles que tenham praticado fraudes tributárias, ou considerados contumazes.

Estes serão incluídos no Fluxo Especial de Trabalho (FET) por ato do Procurador-Chefe da Profaz, para que as execuções fiscais sejam realizadas de forma prioritária.

Os enquadrados nestas situações serão monitorados, independentemente de intimação judicial, com a finalidade de obter celeridade e maior êxito nas medidas processuais requeridas.

Energia

O governador Elmano de Freitas frisou ontem os oito pré-contratos para o hub de hidrogênio verde. Com eles, a perspectiva é alta de cerca de dez vezes na geração de energia.

Isso se torna um desafio pela questão da necessidade de infraestrutura. Hoje o Ceará consome 1,5 gigawatts. Com a concretização dos projetos, ele diz que este montante chegará a 10 gigawatts. A ideia é alcançar até 4 gigawatts em até cinco anos.

Hidrogênio

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) Fortaleza fará mais uma versão do evento Almoço Empresarial. Desta vez será com a participação de Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Na ocasião, ele mostrará aos associados o potencial do hub de hidrogênio verde do Ceará, no Complexo do Pecém, na transformação da economia cearense. O evento acontecerá na sede da Fiec para convidados.

Diesel

Um dos motivos de pressão no Governo Federal tem sido a alta dos combustíveis, sobretudo do diesel, que impacta no preço dos fretes e alavanca a inflação de alimentos.

De acordo com análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o diesel comum no País teve em janeiro valor médio de R$ 6,23, registrando alta de 0,48% na comparação com a média do mês imediatamente anterior. Já o tipo S-10 registrou preço médio de R$ 6,31 no primeiro mês de 2025, após alta de 0,64% na mesma comparação.

Localmente, os dois tipos do diesel sofreram aumentos em todas as regiões do Brasil em janeiro na comparação com dezembro. As maiores altas regionais nos preços médios de ambos os tipos de diesel foram no Nordeste, de 1,58% para o diesel comum e de 1,10% para o S-10.

Farmácia em condomínios

Foto: Arquivo Pessoal/Italo Montenegro Foto mostra o layout da máquina de vendas da Apêfarma

Surgiu uma startup em Fortaleza chamada Apêfarma que leva uma "máquina conveniência" (vending machine) com remédios que não precisam de prescrição médica aos condomínios.

A ideia é que o consumidor entre em contato com o farmacêutico da empresa remotamente para que seja efetivada a implantação do item na cestinha de compras.

Isso porque os medicamentos ficam restritos e bloqueados. Italo Montenegro, CEO da startup, diz que o investimento para montar o negócio foi de R$ 500 mil. A meta dele é fechar 2025 em 250 condomínios.



Mais notícias de Economia