VLT Castelão: meta é lançar o edital até abril

O recém-anunciado projeto de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), que irá da estação do Aeroporto de Fortaleza até a Arena Castelão, tem entre as metas o fim de março ou começo de abril para o lançamento do edital para que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) faça a licitação.

A perspectiva é de Hélio Winston Leitão, secretário da Infraestrutura do Ceará. À coluna, ele detalhou que a construção do VLT do Aeroporto em si está 90% pronta, com entrega estimada para o fim do ano. Em seguida a este prazo começaria o projeto básico do ramal para o Castelão. "Acredito eu que em outubro já teremos a ordem de serviço."

O trecho até o estádio terá 5,1 km com a inclusão das estações Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) e Castelão. A previsão de investimento é de R$ 181 milhões. O prazo de execução é de 24 meses e o trajeto previsto 12 minutos.

Questionado sobre o VLT da Linha Leste do metrô, ele diz que até esta semana a Seinfra reajusta o cronograma para que "seja definitivamente cumprido".

A expectativa é que até 2027 sejam entregues as estações Central; Colégio Militar; Nunes Valente; e Papicu. Além destas, três novas estações não especificadas vão ser escolhidas.

As que devem ficar para a segunda fase do projeto são as estações Hospital Geral de Fortaleza (HGF); Cidade 2.000; Bárbara de Alencar; Centro de Eventos do Ceará; e Estação Edson Queiroz. Também vão ter novas paradas, não identificadas, indo até a Messejana.

Outro ponto tratado pela Seinfra é a necessidade de expansão da infraestrutura para escoar a energia produzida no Ceará, sobretudo sobre o que se prevê para o hub de hidrogênio verde, com 10 gigawatts.

Hoje o Ceará consome 1,5 gigawatt. A ideia é que com os projetos do H2V, em até cinco sejam gerados até 5 gigawatts. Mas é preciso condições de transmissão.

Dickson Araújo, secretário executivo de Energia e Telecomunicações da pasta, detalha que atualmente estão em andamento obras para 1.900 km de linhas, como resultado do leilão do início do ano passado.

Em relação aos estudos que abranjam o necessário para atender aos 10 gigawatts no Ceará, ele diz que nos próximos seis meses devem sair resultados para iniciar leilões de energia, de âmbito nacional, visando suprir esta demanda.

Dickson detalha que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE) retornaram que infraestrutura para os próximos cinco anos vai estar garantida.

Por último, Winston diz que para os primeiros seis meses de 2025 tem na prioridade "avançar bastante" na internalização da fiação de rede elétrica e de telecomunicações.

"Temos não somente Fortaleza, mas temos também planos para o Interior. Mas, agora, estamos fazendo na Desembargador e Varjota". Para esse avanço, o secretário acrescenta que conversou com a gestão de seu irmão Evandro Leitão (PT), para que toda obra da Prefeitura de Fortaleza já adiante a infraestrutura para passar fiação.

Sinduscon-CE

O Sinduscon Ceará realiza o Summit CBIC Norte Nordeste 2025 – Diálogo, em 20 e 21 de março, na Fiec, em Fortaleza.

Temas como reforma tributária, sustentabilidade do FGTS, inovações nos sistemas construtivos e cenário econômico atual serão debatidos. Convidados: ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho; o presidente da Caixa, Carlos Vieira; o governador Elmano de Freitas; e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Empregos

O Grupo Nayane, do segmento têxtil, anunciou a abertura de 39 vagas de emprego para Caucaia, no Ceará.

As oportunidades são destinadas a candidatos de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú e Caucaia, contemplando tanto áreas operacionais quanto estratégicas. Para se candidatar, os currículos devem ser enviados para o e-mail talentosnayane@gruponayane.com. Mais informações em (85) 9662.8374.

Asa Branca

Em balanço à coluna, a Indústria Cearense Asa Branca registrou, em 2024, crescimento de 7% em relação ao ano anterior. Hoje o portfólio reúne mais de 20 produtos, entre vinhos, cajuína, coquetéis, destilados, energéticos, frisantes, refrigerantes, sucos e xaropes.

Embora menor que os 18,5% alcançados entre 2022 e 2023, vale ressaltar que no ano passado a empresa enfrentou quebra na safra de vinhos e consequente aumento de preços. A empresa fabrica o refrigerante Siará, o primeiro de caju zero açúcar do País, lançado em janeiro.

O diretor-comercial da Indústria Cearense Asa Branca, Diego Albuquerque, diz que o grupo está recebendo pedidos de novas praças, como Paraíba, Sergipe e Bahia. A nova linha tem embalagens de 2 litros, 1 litro e 300 ml.

Produtos de limpeza Juá

Foto: FCO FONTENELE Assis Mangueira, fundador da Juá

A marca de produtos de limpeza Juá foi a segunda que mais cresceu no segmento de sabão em pó no Brasil.

O dado é da Super Varejo, revista especializada em tendências de mercado da Scanntech, plataforma de marketind de inteligência.

Para o presidente da empresa, Assis Mangueira, a posição mostra a solidez com que a Juá vem se estabelecendo no mercado. A pesquisa levou em conta dados de vendas e evolução do market share (participação de mercado) das principais marcas do setor.

