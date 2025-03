Menor nível de endividamento desde 2020 em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-01-2024: Mudanças no Pix têm alterado ou podem alterar as dinâmicas do comércio, movimentação de pessoas no Centro em compras. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O comércio está com ânimo para os meses de mais calmaria nas compras que começaram em fevereiro e vão até abril.

Isso porque o fortalezense apresentou o menor nível de endividamento desde 2020. Quem atesta isso são as pesquisas Endividamento e Confiança do Consumidor, divulgadas hoje pela Fecomércio Ceará, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), e adiantadas pela coluna.

Esses meses são historicamente mesmo menos intensos para o setor. Mas a expectativa dos empresários com a redução das dívidas é que o consumidor aporte mais dinheiro na economia da Capital já que saíram da situação de endividamento.

Esse dado que a coluna adianta mostra que o percentual de fortalezenses com dívidas caiu para 67,9% em março. Em igual período de 2020, o índice estava em 65,2%.

As pesquisas mostram que, apesar da cautela, evidenciada pela leve queda no índice de intenção de compra, que passou de 33,7% em fevereiro para 31,5% em março, o otimismo do consumidor segue elevado: 68,3% afirmam que sua condição financeira está melhor do que há um ano, e 77,9% acreditam que essa situação melhorará nos próximos meses.

Lembrete

Começou ontem a entrega da declaração do imposto de renda. E vale lembrar que os tributados podem destinar até 3% para doações, como para fundos de proteção a crianças e ao adolescente, e mais 3% se for para fundos de proteção aos idosos.

A ação não causa custo adicional. Basta, no ato da declaração, o contribuinte destinar parte do imposto a pagar para as causas. A Associação Peter Pan reforça essa campanha.

Dislub

O Grupo Dislub Equador anunciou que o antes CEO Sérgio Lins passou a integrar o Conselho, enquanto a liderança executiva ficou com Marcelo Magalhães (CEO).

O grupo lançou recentemente um novo parque de tancagem no Ceará com investimento de R$ 430 milhões. Com mais de 40 anos de experiência no setor de energia, Magalhães, antes de ingressar na Dislub, liderou por 16 anos a PetroReconcavo, onde participou da estruturação da empresa.

Indústria

Indústria cearense passou a transformar resíduos de isopor em matéria-prima para a construção civil. O projeto mira também em reduzir a quantidade de lixo nos aterros sanitários.

Vão de embalagens utilizadas na alimentação ao transporte de produtos e equipamentos frágeis, descartados sem o devido cuidado.

Quem realiza o projeto é a empresa Mundo Limpo Reciclados, localizada em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, levando esses resíduos de isopor para a produção de rodapé.

No ano passado, a indústria divulga que produziu um volume de 4 mil metros cúbicos de matéria-prima para a fabricação de rodapés, o equivalente a 40 toneladas. Neste ano, conforme revelam à coluna, a meta é dobrar a produção. O destino é o Sul do Brasil. De Pacatuba segue para o Porto do Pecém e de lá o caminho é a rota marítima.

Associativismo Luso-Brasileiro

Foto: Robyson Alves/Divulgação Presidente da Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBP-CE), Raul dos Santos

O Ceará sediará amanhã e quarta-feira o primeiro Encontro Nacional do Associativismo Luso-Brasileiro.

O encontro acontecerá no Espaço Beneficente Portuguesa - Dous de Fevereiro, em Fortaleza, e reunirá representantes de todo o Brasil das Câmaras Brasil-Portugal, além de lideranças do setor, empreendedores e do governo português para debater desafios, oportunidades e novas estratégias para o crescimento do associativismo. Parte do evento irá ocorrer também no Hotel Villa Galé.



