Conselhos de Jericoacoara pressionam por reunião em Brasília sobre entrada no Parque

Foto: ALEXIS BOUCHER/ DIVULGAÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA Vila de Jericoacoara vista do alto

Os Conselhos Comunitário e Empresarial de Jericoacoara pressionam para que uma reunião em Brasília (DF) seja marcada pelo Governo do Ceará.

O encontro seria com o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Bastos, e eles ainda fazem o pleito pela presença da concessionária do parque, a Urbia Cataratas.

À coluna, em nota, os conselhos detalham que querem levar ao Distrito Federal o debate “sobre a manutenção do direito constitucional de ir e vir gratuitamente e indiscriminadamente à Vila de Jericoacoara”, localizada no litoral Oeste cearense.

Leia mais Justiça Federal suspende início da cobrança de ingressos no Parque de Jeri Sobre o assunto Justiça Federal suspende início da cobrança de ingressos no Parque de Jeri

Também afirmam que os moradores e empresários locais estão aguardando a marcação dessa data para o encontro, seja pelo Governo do Ceará ou pelo Ministério do Meio Ambiente.

É que desde o dia 13 de fevereiro, em audiência no Palácio da Abolição, houve reunião com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), com esse encaminhamento, segundo os representantes dos conselhos.

Porém, pedem que, “desta vez”, a Urbia Cataratas, formada pelo Grupo Cataratas e a Urbia Gestão de Parques, compareça. Isso porque as entidades se queixam que a concessionária que ganhou a gestão administrativa do Parque Nacional faltou os últimos três encontros.

Eles listam que a ausência foi registrada no último dia 13 de fevereiro, quando houve uma audiência com o governador Elmano de Freitas (PT), na sede do Governo do Ceará, em Fortaleza.

A atitude, dizem, repetiu-se uma semana antes, também na capital cearense, em Assembleia Geral Ordinária do Fórum de Turismo do Ceará, na sede do Poder Legislativo estadual.

Por fim, os conselhos frisaram que a empresa também não esteve representada na reunião realizada com a ministra do Meio Ambiente do Governo Federal, Marina Silva, no dia 18 de dezembro do ano passado, em Brasília.

Sobre o assunto, Lucimar Vasconcelos, presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara, disse que a comunidade do Parque tem esperado “há muito tempo” por um diálogo direto com a concessionária.

Ela diz que o momento inédito representa uma oportunidade fundamental para que moradores e empresários “finalmente sejam ouvidos.”

“Depois da ausência da empresa nos últimos três debates públicos, esperamos que, dessa vez, todas as partes interessadas estejam à mesa, discutindo de forma transparente o direito constitucional de acesso livre e gratuito à Vila. Nossa expectativa é que essa reunião em Brasília traga esclarecimentos e, acima de tudo, compromissos concretos com os interesses da população local.”

Porém, o consórcio, que ganhou a gestão por 30 anos do Parque Nacional e tem previsão de R$ 1 bilhão em investimentos na operação e na infraestrutura do local, diz em nota que nunca foi convidado diretamente para os encontros listados.

“A Urbia Cataratas Jeri esclarece que desconhece a referida reunião e não foi convocada para nenhum encontro em Brasília. Reforçamos que todas as reuniões oficiais sobre temas pertinentes à nossa atuação foram devidamente representadas por nossos porta-vozes, garantindo a transparência e o compromisso da empresa com o diálogo institucional”, frisou a empresa em nota.

A coluna procurou o Governo do Estado sobre o assunto ainda na sexta-feira da semana passada, dia 14 de março, porém o Executivo comunicou nesta terça-feira, 18, que ainda não tem retorno para passar sobre a demanda.

Mais notícias de Economia