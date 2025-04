Preá é a nova Jericoacoara

Foto: Nicolas Leiva/Grupo Carnaúba/Divulgação Eduardo Juaçaba, sócio e diretor do Grupo Carnaúba

Um termômetro visual de quem vai à praia do Preá é o número de lojas de material de construção por lá e no seu entorno. É nítido e vai até Cruz essa oferta, cidade a qual a praia pertence e que aporta o aeroporto da região, abrangendo o acesso que os turistas têm ao Parque Nacional de Jericoacoara.

A pujança local é refletida também em estimativa de apenas um grupo econômico, em projetos com valor geral de vendas (VGV) equivalente a cerca de R$ 30 bilhões para os próximos 10 anos. Essa previsão é a do Grupo Carnaúba, que já investe no segmento imobiliário no Preá e possui 12 km² de terrenos disponíveis para aportes, cujo uso do espaço foi de apenas 5% com os empreendimentos já inaugurados.

A novidade é que a companhia vai investir, além do público de luxo, em empreendimento do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), no bojo das faixas 1 urbano e 2 (renda familiar até R$ 4.800), para atender também os moradores da praia e do município de Cruz. “Para quem hoje paga aluguel, que poderia pagar um financiamento da Caixa (Econômica Federal)”, explica Eduardo Juaçaba, sócio e diretor jurídico de Relações Governamentais do Grupo Carnaúba. O lançamento é previsto para o fim do ano, com a primeira ideia de construir 240 unidades, para ir acompanhando a evolução da região em caso de necessitar de mais ampliações.

Na localidade, ele detalha que a empresa entregou no ano passado o Vila Carnaúba, condomínio de alto padrão, em 516 mil metros quadrados (m²), 160 lotes na primeira fase e custo de casa que pode chegar a R$ 6,5 milhões. O público-alvo até o momento foi do eixo Sudeste e Centro-Oeste e hoje os cearenses são buscados. Na segunda fase dentro desse empreendimento teve o lançamento do Carnaúba Villas, com casas contemporâneas de 2 a 4 suítes com até 312 m². As unidades são a partir de R$ 2,6 milhões, subindo o patamar do VGV do Vila Carnaúba para mais de R$ 900 milhões.

Outra expansão prevista é com a inauguração do Hotel Anantara Preá prevista para 2027, com 70 quartos e cerca de 25 branded residences (residenciais com serviços hoteleiros). A bandeira Anantara é asiática de seis estrelas. Mas a ideia de Juaçaba é entrar em frentes com outras marcas de hotelaria, gastronomia e entretenimento, como parceiros do Carnaúba no crescimento dos empreendimentos e do Preá.

Por meio do Grupo, também houve a entrega da primeira fase do Carnaúba Wind House, empreendimento de alto padrão do Grupo Carnaúba focado em quem gosta de praticar esportes aquáticos no mar, sobretudo o kitesurfe. O conceito é de clube, com hospedagem para quem comprar um título de propriedade vitalício. O documento custa entre R$ 236 mil e R$ 725 mil, com o sócio e seus dependentes podendo utilizar o Carnaúba Wind House por até oito semanas ao longo do ano e com mensalidades entre R$ 600 e R$ 2.400. Em suma, até 2034 são projetados mais de R$ 4 bilhões até 2034 na região, com cerca de R$ 250 milhões já investidos no Carnaúba Wind House. O clube ocupa 113 mil m² e gera cerca de 600 empregos, sendo 150 diretos e 450 indiretos.

Aos olhos do diretor do Grupo Carnaúba, do secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, e da presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, que estiveram em evento no Hotel Gran Marquise na semana passada, a unanimidade é que Preá é a nova Jericoacoara.

Mais voos

O secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, disse que a Gol prepara pacote para aumentar o número de voos no Ceará. Em nota, a empresa disse apenas que “está sempre atenta às oportunidades de ampliação”. Sobre a nova rota da Latam Fortaleza-Lisboa, ele diz que já falou com a empresa para aumentar a operação para além do previsto até 20 de outubro. Também detalhou que a revitalização do Farol do Mucuripe faz parte da estratégia de quando o corredor da Praia de Iracema estiver movimentado.

Nova economia

Fortaleza será sede do evento Equity Tour, que foca no público interessado em investir em startups e escalar negócios. Em 22 de maio, o workshop terá o escritor, anjo-investidor e apresentador João Kepler, e Theo Braga, estrategista da Nova Economia. Também estarão Adriana Queiroz, sócia da Wert Consultoria, especializada em Reforma Tributária, e Felipe Monteiro, especialista em Direito Imobiliário. Para se inscrever, basta acessa equitytour.com.br/fortaleza

5G da TIM

A TIM anunciou a expansão da rede 5G no Ceará, com ativação em Aquiraz (praia Porto das Dunas e Beach Park), Limoeiro do Norte e Pacatuba, alcançando 34 municípios cearenses.

Em Fortaleza, a operadora a cobrir 100% dos bairros da cidade com o 5G e, atualmente, mais de 31% do tráfego de dados total é cursado nessa rede. Isso porque as outras tecnologias ainda são acessadas pelos consumidores.

Em nota à coluna, a empresa frisa que as ações de ampliação de cobertura da TIM fazem parte do plano de investimento e expansão da companhia no Ceará para garantir “não só uma rede de alta qualidade, mas também uma conexão que suporta um grande número de usuários simultâneos, especialmente em áreas de maior concentração de pessoas."

Nova farmácia

Foto: Lucilio Lessa/Divulgação/Fast Farma Fast Farma inicia suas atividades em Fortaleza

A Rede de Farmácias Fast Farma iniciou as atividades em Fortaleza no sábado, 12, e inaugurou o atendimento 24 horas ontem. A empresa que promete entregas em até 15 minutos irá atender dois polos, por meio de dois centros de distribuição, a Grande Aldeota e a Região da Parangaba. “Iremos contemplar localidades como Meireles, Dionísio Torres, o Dragão do Mar, Avenida Washington Soares, bem como partes do Luciano Cavalcante e da Praia do Futuro, por exemplo; além da Dedé Brasil (avenida Dr. Silas Munguba), Aeroporto, Montese etc. A Fast Farma adota o modelo Dark Pharmacy, que funciona de forma 100% digital”, disse o fundador e diretor-presidente da Fast Farma, Jullius Queiróz.



